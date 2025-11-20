Estrenos en cines: la continuación de “Wicked” llega a las salas

Tres nuevas películas llegan hoy a cines de Paraguay, entre ellas uno de los estrenos más esperados del año: Wicked: Por siempre, la segunda y última entrega de la adaptación del galardonado musical teatral Wicked, inspirado por el clásico literario y cinematográfico El mago de Oz.

En esta continuación, las hechiceras Elphaba y Glinda continúan su enfrentamiento en la tierra mágica de Oz, mientras Elphaba asume su rol como la Bruja Mala del Oeste y emprende una lucha para intentar defender los derechos de los animales del reino.

Cynthia Erivo y Ariana Grande vuelven a protagonizar como Elphaba y Glinda, y junto a ellas vuelven a integrar el elenco Michelle Yeoh, Jeff Goldblum y Jonathan Bailey. La dirección es de Jon M. Chu, realizador de la primera película.

La primera entrega de Wicked fue un gran éxito de taquilla, la quinta película más taquillera de 2024 y la adaptación de un musical de mayor recaudación en la historia del cine.

Recibió diez nominaciones a los premios Óscar, incluyendo una en la categoría de mejor película, y conquistó dos estatuillas: mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario.

Terror canino y drama

Otro estreno de esta semana es Good Boy, un peculiar filme de terror sobrenatural contado desde la perspectiva de un perro cuya familia se muda a una casa rural donde habita una entidad maligna.

La película es el largometraje debut del cineasta estadounidense Ben Leonberg. El perro de Leonberg, Indy, protagoniza.

También se estrena el drama basado en hechos reales Enfrentando la oscuridad, que trascurre en Estados Unidos en la década de 1980 y sigue a un profesor que intenta ayudar a uno de sus estudiantes que se encuentra desamparado, pero descubre inquietantes secretos sobre el joven.

Jared Harris (Una casa de dinamita) protagoniza junto a Nicholas Hamilton (Gen V) bajo la dirección de Damian Harris.

