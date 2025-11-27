Estrenos en cines: la secuela de “Zootopia” llega a salas de Paraguay

Entre los estrenos de la semana destaca una de las películas más esperadas del año: la continuación de la mundialmente exitosa película animada de Disney Zootopia, estrenada en 2016, sobre las aventuras de una coneja policía y un zorro estafador en una gran ciudad de animales.

En esta secuela, Judy y Nick, ahora compañeros en la Policía de Zootopia, emprenden una misión encubierta para intentar atrapar a una elusiva serpiente criminal en torno a la cual gira un gran complot.

En su versión original en inglés, vuelven a prestar sus voces para el elenco protagónico Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba y la cantante colombiana Shakira.

La primera entrega de Zootopia fue un enorme éxito de taquilla con más de 1.000 millones de dólares de recaudación a nivel mundial. Ganó el premio Óscar a la mejor película animada.

Otra novedad de la semana es la comedia negra Bugonia, la cuarta colaboración entre la actriz Emma Stone y el cineasta griego Yorgos Lanthimos, quienes trabajaron juntos en La favorita (2021), Pobres criaturas (2023) y Tipos de gentileza (2024).

La película, un remake del filme surcoreano de 2003 Save the Green Planet!, gira en torno a una influyente mujer de negocios que es secuestrada por dos hombres que están convencidos de que ella es una extraterrestre.

Junto a Stone protagonizan Jesse Plemons (Tipos de gentileza) y Aidan Delbis.

Terror, suspenso y documental completan la cartelera

También se estrena hoy en cines de Paraguay Terror en Shelby Oaks, un thriller sobrenatural que sigua a una mujer mientras intenta descubrir qué pasó con su hermana, quien desapareció mientras investigaba un misterioso pueblo abandonado.

La película es protagonizada por Camille Sullivan (The Man in the High Castle) y dirigida por el “youtuber” especializado en cine Chris Stuckmann, en su debut como cineasta.

Igualmente se estrena hoy el thriller post apocalíptico No alimentes a los niños, largometraje debut de la directora Destry Allyn Spielberg, hija del legendario cineasta Steven Spielberg.

La historia trascurre en un futuro en que todos los adultos mueren a causa de un virus y sigue a un grupo de niños que emprende un viaje hacia el sur buscando una nueva vida, pero en el trayecto se encuentran con una mujer con siniestras intenciones.

Protagonizan Michelle Dockery (Downton Abbey) y Zoe Colletti (Plan familiar 2).

Finalmente, llega también a cines de Paraguay el documental Guerra oculta, producido por los creadores de la película de 2023 Sonido de libertad.

El documental sigue al activista estadounidense Tim Ballard mientras recorre el mundo realizando actividades contra el tráfico sexual de niños.

