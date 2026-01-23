¿Dónde puedo ver las películas nominadas a los premios Óscar?

Ayer jueves fueron anunciadas las nominaciones de la edición 98 de los premios Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, uno de los galardones más importantes del cine a nivel mundial, que se entregarán en Los Ángeles el 15 de marzo.

Varias de las películas nominadas se encuentran disponibles en Paraguay a través de plataformas de streaming, están actualmente en cines o llegarán a las salas en las próximas semanas, por lo que te presentamos una breve guía para que sepas dónde podés encontrar los filmes nominados y ponerte al día antes de la ceremonia de premiación.

En cines

Justamente ayer se estrenó en cines de Paraguay una de las grandes candidatas de esta edición de los premios Óscar: Marty Supremo, un drama deportivo del director Josh Safdie sobre un ambicioso jugador de tenis de mesa, interpretado por un aplaudido Timothée Chalamet, quien por segundo año consecutivo busca el Óscar al mejor actor.

Además de la nominación de Chalamet como mejor actor, Marty Supremo aspira a otros ocho premios de la Academia, entre ellos mejor película, mejor dirección, mejor guion original y la nueva categoría de mejor casting.

Además, continúan en cines de Paraguay la taquillera superproducción de ciencia ficción Avatar: Fuego y cenizas, de James Cameron, que está nominada a dos premios Óscar - mejor diseño de vestuario y mejores efectos visuales -; y el éxito animado de Disney Zootopia 2, nominado al premio a la mejor película animada.

Próximamente en cines

El próximo jueves 29 de enero trae dos películas nominadas más a los cines de Paraguay.

Uno de ellos es Hamnet, el drama histórico de la cineasta Chloé Zhao sobre la vida de la familia del legendario dramaturgo inglés William Shakespeare, que cuenta con un total de ocho nominaciones en categorías como mejor película, mejor dirección, mejor actriz (Jessie Buckley) o mejor guion adaptado.

El otro estreno candidato al Óscar que llega la próxima semana es la película española Sirāt, de Óliver Laxe, un drama de suspenso en el que un padre busca a su hija desaparecida en una zona desértica de Marruecos en la que tiene lugar un festival clandestino de música.

Sirat está nominada a dos premios Óscar: mejor película internacional y mejor sonido.

Otras grandes candidatas en las principales categorías como el thriller brasileño El agente secreto (cuatro nominaciones) o el drama noruego Valor sentimental (nueve nominaciones) ya se han estrenado o van a estrenarse en las próximas semanas en cines de otros países de Latinoamérica, aunque sus estrenos en Paraguay aún no han sido anunciados.

En HBO Max

La plataforma HBO Max es la que cuenta con el mayor número de películas nominadas ya disponibles en su catálogo, entre ellas el filme con más nominaciones de esta edición y de toda la historia de los premios de la Academia.

Pecadores, el filme de terror vampírico ambientado en el sur profundo de los Estados Unidos de la década de 1930, del director Ryan Coogler, rompió récords al lograr nada menos que 16 nominaciones, incluyendo las categorías de mejor película, mejor dirección, mejor actor (Michael B. Jordan), mejor actor secundario (Delroy Lindo), mejor actriz secundaria (Wunmi Mosaku) y mejor guion original.

En HBO Max está también la segunda película más nominada de esta edición de los Óscar, Una batalla tras otra, la comedia negra del director Paul Thomas Anderson sobre la lucha de un exrevolucionario por salvar a su hija de una persecución militar.

Una batalla tras otra logró 13 nominaciones en categorías como mejor película, mejor dirección, mejor actor (Leonardo DiCaprio), mejor actor secundario (Benicio del Toro y Sean Penn), mejor actriz secundaria (Teyana Taylor) y mejor guion adaptado.

También está en HBO Max la película de terror La hora de la desaparición, que pasó por cines de Paraguay hace unos meses y que logró una nominación: mejor actriz secundaria para Amy Madigan.

Y esa plataforma cuenta también con los documentales Alabama: Presos del sistema (nominado a mejor largometraje documental), Armado con una cámara: Vida y muerte de Brent Renaud y El Diablo no descansa (ambos nominados a mejor documental corto).

En Netflix

Como suele ocurrir cada año, Netflix tiene mucha presencia en esta edición de los premios Óscar, y lógicamente todas sus producciones originales nominadas están disponibles en su plataforma de streaming.

La película de Netflix con más nominaciones es Frankenstein, la adaptación de Guillermo del Toro del clásico literario de ciencia ficción de Mary Shelley, que logró nueve nominaciones y apunta, entre otros, a los premios de mejor película, mejor actor secundario (Jacob Elordi), mejor guion adaptado y mejor banda sonora original.

Otra candidata destacada de Netflix es el drama histórico Sueños de trenes, del director Clint Bentley, la historia de un leñador y obrero ferroviario en los Estados Unidos de principios del siglo XX, que pugna por cuatro premios Óscar, entre ellos mejor película y mejor guion adaptado.

Además, uno de los grandes éxitos animados de 2025, el filme musical de fantasía Las guerreras K-pop, también está presente con dos nominaciones: mejor película animada y mejor canción original por el tema Golden.

El catálogo de Netflix también incluye los documentales La vecina perfecta, nominado a mejor largometraje documental; y Todas las habitaciones vacías, candidato al Óscar al mejor documental corto.

En Apple TV+

La plataforma de streaming de Apple tiene en su catálogo a uno de los grandes éxitos de taquilla del año pasado, la película de carreras F1, del director Joseph Kosinski, en la que Brad Pitt interpreta a un intrépido piloto veterano de Fórmula 1. La película se adjudicó cuatro nominaciones, entre ellas mejor película y mejores efectos visuales.

También en Apple estám disponible el drama de supervivencia A través del fuego, nominado al Óscar a los mejores efectos visuales; y Abrázame en la luz, aspirante al Óscar al mejor largometraje documental.

En Disney+

Solo una película nominada al Óscar está disponible por el momento en la plataforma de Disney: Elio, la más reciente película de Pixar, sobre un niño que se convierte accidentalmente en el representante de la Tierra ante la comunidad extraterrestre. El filme está nominado al Óscar a la mejor película animada.

En Mubi

La plataforma Mubi ha cobrado fuerza en los Óscar en los últimos años y vuelve a estar presente en esta edición.

Actualmente solo una película nominada a la edición 98 de los Óscar está disponible para streaming en Mubi: el filme noruego La hermanastra fea, una versión retorcida del clásico cuento de Cenicienta que se encuentra nominada al Óscar al mejor maquillaje.

Sin embargo, Mubi ha estrenado o va a estrenar en cines de Latinoamérica otras películas nominadas como El agente secreto, Valor sentimental o Arco (nominada al Óscar a la mejor película animada), por lo que es presumible que esos filmes se sumarán a su catálogo de streaming próximamente.

Para alquiler o compra

Finalmente, algunas películas nominadas solo están disponibles en Paraguay para alquiler o compra a través de plataformas como Apple TV. Estas son Blue Moon, nominada al Óscar al mejor actor (Ethan Hawke), La máquina (nominada a mejor maquillaje) o Jurassic World: Renace (nominada a mejores efectos visuales).