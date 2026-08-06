Estrenos en cines de Paraguay: terror, aventuras animadas y drama de guerra

Tres nuevas películas llegan a renovar la cartelera de cine de Paraguay en el primer jueves del mes de agosto.

Una de ellas es el drama bélico El Día D: Bajo presión, que trascurre en los días previos a la invasión de Normandía, Francia, por parte de las fuerzas aliadas, uno de los capítulos definitorios de la Segunda Guerra Mundial.

El filme sigue a un meteorólogo que intenta pronosticar las condiciones del tiempo en esa zona francesa el día del desembarco, para permitir que el general estadounidense Dwight Eisenhower tome la decisión correcta de cuándo dar la orden de ataque.

Cartelera: Horarios de ‘El Día D: Bajo presión’ en cines de Paraguay

Andrew Scott (Wake Up Dead Man) protagoniza junto a Brendan Fraser (Familia en renta), quien interpreta a Eisenhower. Completan el elenco protagonista Kerry Condon (F1), Chris Messina (Jurado Nº 2) y Damian Lewis (Billions), bajo la dirección de Anthony Maras (Hotel Mumbai).

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Terror y animación

También debuta hoy en cines paraguayos el filme australiano de terror Insaciable, en el que una joven mujer es acechada por una entidad sobrenatural luego de probar una dieta de moda que involucra consumir cenizas humanas.

La película es protagonizada por Midori Francis (Grey’s Anatomy) y Danielle Macdonald (Bird Box), y dirigida por Natalie Erika James.

Cartelera: Horarios de ‘Insaciable’ en cines de Paraguay

Finalmente, llega también a cines el filme animado ruso Operación Vuelta al Mundo, que sigue a un grupo de animales que se embarca en una alocada aventura alrededor del planeta luego de que una cigüeña deja por error algunas crías a su cargo.

Cartelera: Horarios de ‘Operación Vuelta al Mundo’ en cines de Paraguay

K-pop con Ateez

Por otro lado, se proyectará esta semana en Cinemark de Asunción Ateez: Light the Way, un filme concierto que presenta el espectáculo inmersivo más reciente de la popular banda de k-pop Ateez. Las funciones serán hoy, jueves, y el sábado.