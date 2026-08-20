Cine en Paraguay: Adrián Suar y Natalia Oreiro lideran los estrenos de hoy

Nada menos que cinco nuevas películas llegan este jueves a la cartelera de cine de Paraguay, con propuestas que van desde comedia y romance hasta drama y terror.

Entre los estrenos destaca la comedia romántica argentina Yo, Narciso, que el actor Adrián Suar (Mazel Tov) dirige y coprotagoniza junto a la uruguaya Natalia Oreiro (Nada entre los dos).

La película sigue a una profesora de sociología quien, buscando investigar para escribir un libro, decide hacerse pasar por paciente de un egocéntrico cirujano, pero sentimientos muy reales acaban surgiendo entre ambos.

El elenco de la película incluye también a Julieta Zylberberg (Yiya), Sofía Morandi (Porno y helado), Andy Chango y Moria Casán (Moria).

Cartelera: Horarios de ‘Yo, Narciso’ en cines de Paraguay

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hugh Jackman como Robin Hood

También llega hoy a cines de Paraguay el thriller histórico La muerte de Robin Hood, basado en el icónico personaje folclórico británico, interpretado en esta ocasión por Hugh Jackman (Las ovejas detectives).

Un viejo Robin Hood, atormentado por las consecuencias de su vida de violencia, vive autoexiliado hasta que su camino se cruza con una niña y una joven monja, y se ve obligado a volver a sacar su lado más brutal para protegerlas.

Junto a Jackman protagonizan Jodie Comer (Exterminio: La evolución) y Bill Skarsgard (La negociación) bajo la dirección de Michael Sarnoski (Un lugar en silencio: Día uno).

Cartelera: Horarios de ‘La muerte de Robin Hood’ en cines de Paraguay

Vuelve ‘La noche del demonio’

Igualmente, llega hoy a cines locales La noche del demonio: Están entre nosotros, la sexta entrega de la popular serie de películas de terror Insidious.

En esta nueva película, una joven madre que descubre que tiene el poder de entrar al Más Allá, pero siniestras entidades la siguen al mundo físico.

Protagonizan Amelia Eve (La maldición de Bly Manor) y Brandon Perea (Nop) bajo la dirección de Jacob Chase.

Cartelera: Horarios de ‘La noche del demonio: Están entre nosotros’ en cines de Paraguay

Comedia y romance

También se estrena hoy la comedia Relajadas y muy peligrosas, sobre tres amigas que van de vacaciones a un balneario, pero se desata el caos cuando una excéntrica cuarta amiga se les une.

El elenco incluye a Isla Fisher (Nada es lo que parece 3), Leslie Mann (La burbuja), Anna Faris (Scary Movie) y Michelle Buteau (La supervivencia de una chica con curvas). Dirigen Jon Lucas y Scott Moore.

Cartelera: Horarios de ‘Relajadas y muy peligrosas’ en cines de Paraguay

Finalmente, se estrena el drama romántico ruso Tu corazón será destrozado, en el que una estudiante de secundaria víctima de bullying logra que un temido bravucón se haga pasar por su novio para protegerla, pero dentro de esa relación fingida comienzan a surgir sentimientos verdaderos.

Protagonizan Veronika Zhuravleva y Daniel Vegas bajo la dirección de Michael Vaynberg.

Cartelera: Horarios de ‘Tu corazón será destrozado’ en cines de Paraguay

‘Mi vecino Totoro’ en cines

En paralelo, esta semana se proyectará en salas de Cinemark el filme animado japonés de 1988 Mi vecino Totoro, una de las películas más emblemáticas de Studio Ghibli y el galardonado director Hayao Miyazaki.

La historia trascurre en Japón luego de la Segunda Guerra Mundial y sigue a dos hermanas pequeñas que se mudan al campo con su padre y entablan amistad con un grupo de misteriosos espíritus del bosque.

Cartelera: Horarios de ‘Mi vecino Totoro’ en cines de Paraguay