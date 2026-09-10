Estrenos en cines: Oasis y lo nuevo de Jason Statham lideran lo nuevo en cartelera

Nada menos que cinco nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, y encabeza las novedades el debut del documental Oasis: Don’t Look Back in Anger.

Se trata de una crónica de la reunión de la legendaria banda británica de rock encabezada por los hermanos Liam y Noel Gallagher y de su exitosa gira mundial de 2025, incluyendo imágenes detrás de escenas de ese nuevo capítulo en la historia de uno de los grupos musicales más influyentes de las últimas décadas a nivel mundial.

El documental fue dirigido por los cineastas Will Lovelace y Dylan Southern, con un guion de Steven Knight, creador de la serie Peaky Blinders.

Cartelera: Horarios de ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’ en cines de Paraguay

Acción con Statham y magia con Sandra Bullock y Nicole Kidman

También debuta hoy en cines de Paraguay el filme de acción Código: Venganza, la nueva película de la estrella británica Jason Statham.

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La historia sigue a un exsoldado acusado erróneamente de haber asesinado a un ejecutivo para quien trabajaba como guardaespaldas. En un intento de rescatar al hijo de su jefe de los verdaderos culpables del crimen, se infiltra en un buque carguero que estos han abordado.

Junto a Statham protagoniza Annabelle Wallis (Maligno), bajo la dirección del realizador francés Jean-François Richet (Alerta extrema).

Cartelera: Horarios de ‘Código: Venganza’ en cines de Paraguay

Otra novedad de la semana es Hechizo de amor: La magia continúa, una secuela de la clásica película romántica de 1998 Hechizo de amor, protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman.

Más de dos décadas después de los eventos del primer filme, las hermanas hechiceras Sally y Gillian descubren secretos ocultos que ponen a toda su familia mágica en crisis.

Bullock y Kidman vuelven a protagonizar y dirige la cineasta Susanne Bier (Bird Box).

Cartelera: Horarios de ‘Hechizo de amor: La magia continúa’ en cines de Paraguay

Fantasía y terror

Otro estreno de corte fantástico que llega hoy a cines paraguayos es El árbol mágico, basado en la saga de novelas The Faraway Tree de Enid Blyton.

La historia sigue a un trío de niños que se mudan al campo con sus padres y descubren un acceso a varios mundos mágicos a través de un árbol misterioso.

Andrew Garfield (After the Hunt) y Claire Foy (The Crown) encabezan el elenco bajo la dirección de Ben Gregor.

Cartelera: Horarios de ‘El árbol mágico’ en cines de Paraguay

Finalmente, se estrena también hoy La asistente de la morgue, una adaptación del videojuego de terror The Mortuary Assistant.

La película sigue a una joven que es contratada como asistente en una morgue en la que se producen aterradores fenómenos paranormales.

Protagonizan Willa Holland (The Flash) y Paul Sparks (El club de los vándalos) bajo la dirección de Jeremiah Kipp.

Cartelera: Horarios de ‘La asistente de la morgue’ en cines de Paraguay

‘Terminator 2′ se reestrena

Además de estos estrenos, esta semana regresa a cines de Paraguay uno de los grandes clásicos de acción y ciencia ficción de la década de 1990: Terminator 2: El juicio final, la aclamada secuela del director James Cameron de su icónico filme de 1984 sobre un robot asesino.

En esta secuela, un nuevo robot mejorado es enviado al pasado para matar al adolescente John Connor, quien en el futuro será líder de la resistencia humana en una guerra contra las fuerzas de una despiadada inteligencia artificial. Sin embargo, otro androide es enviado para protegerlo.

Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, protagonistas de la película original, vuelven a encabezar el elenco, junto a Edward Furlong como John Connor.

Cartelera: Horarios de ‘Terminator 2’ en cines de Paraguay