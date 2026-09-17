Estrenos en cines: ‘Resident Evil’ regresa a la pantalla grande

Tres nuevas películas llegan hoy a renovar la cartelera de cine en Paraguay, entre las que destaca la nueva adaptación al cine de la emblemática serie de videojuegos de terror Resident Evil, creada por el estudio japonés Capcom en 1996.

Resident Evil: Noche cero es protagonizada por un personaje original, no heredado de los juegos: Bryan, un mensajero médico que debe entregar un órgano para trasplante a un hospital en Raccoon City, pero al llegar descubre que la ciudad está infestada de zombis y monstruos mutantes tras un brote viral.

La película fue escrita y dirigida por Zach Cregger, realizador de las aclamadas películas de terror Bárbaro (2021) y La hora de la desaparición (2025).

Austin Abrams (La hora de la desaparición) protagoniza junto a Zach Cherry (Fallout), Kali Reis (Sin piedad) y Paul Walter Hauser (Bolas arriba).

Esta es la tercera versión de Resident Evil en el cine, luego de una saga de seis películas protagonizadas por Milla Jovovich, estrenadas entre 2002 y 2016; y un ‘reinicio’ subtitulado Bienvenidos a Raccoon City, que se estrenó en 2021 con poco éxito de crítica y taquilla.

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La película llega solo unos meses después del lanzamiento del más reciente juego de la saga de Capcom, Resident Evil Requiem, que llegó a consolas de videojuegos en febrero de este año con gran éxito de ventas y buen recibimiento de parte de la crítica.

Cartelera: Horarios de ‘Resident Evil: Noche cero’ en cines de Paraguay

Acción y fantasía animada

Esta semana trae también a cines de Paraguay la película de acción basada en hechos reales A cualquier precio, que trascurre en Estados Unidos en 1966 y sigue a un agente afroamericano del FBI que debe hacer equipo con un sicario de la mafia italiana para esclarecer una serie de asesinatos de activistas de derechos civiles.

Protagonizan Yahya Abdul-Mateen III (Ambulancia) y Mark Wahlberg (Bolas arriba) junto a Nicole Beharie (The Morning Show) y Giancarlo Esposito (Better Call Saul), bajo la dirección de Elegance Bratton.

Cartelera: Horarios de ‘A cualquier precio’ en cines de Paraguay

Finalmente, se estrena también hoy la película checa de fantasía de animación ‘stop motion’ - cuadro por cuadro - Cuentos del jardín mágico.

La película gira en torno a unos niños que pasan una noche en la casa de sus abuelos y, gracias a sus vívidas imaginaciones, visualizan los cuentos que su abuela les relata.

Cartelera: Horarios de ‘Cuentos del jardín mágico’ en cines de Paraguay

Un clásico de ‘One Piece’, por primera vez en cines

Además de esos tres estrenos, esta semana se proyectará por primera vez en Paraguay – y en el resto de Latinoamérica - One Piece: La película, del año 2000, el primer largometraje animado basado en el icónico manga del autor Eiichiro Oda.

Poco después de comenzar su aventura por los mares, Luffy y el resto de su tripulación pirata se enfrentan a un poderoso y despiadado corsario para llegar primero a un tesoro abandonado por un legendario capitán.

Cartelera: Horarios de ‘One Piece: La película’ en cines de Paraguay