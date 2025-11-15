Un viaje histórico sin pagar pasaje: Estas son las rutas gratis de la Noche de los Museos

En su edición número nueve, la Noche de los Museos incluye más de 100 cetros culturales, archivos, museos y espacios históricos del país.

La jornada invita a descubrir la riqueza cultural del país con recorridos especiales, espectáculos y actividades educativas. Los buses gratuitos permitirán a las familias y grupos de amigos moverse cómodamente entre los distintos museos y aprovechar al máximo la propuesta, de manera gratuita.

Los buses circularán durante toda la jornada del evento y permitirán que los visitantes suban y bajen en diferentes paradas estratégicas para conocer la mayor cantidad de espacios posibles.

¿Cómo usar los buses?

Son gratuitos durante toda la Noche de los Museos.

No se requiere inscripción previa.

Se puede subir y bajar libremente en cada parada.

Funcionan como líneas circulares para facilitar el recorrido por diferentes puntos culturales.

Cada bus tendrá carteles identificatorios.

Los recorridos de los museos se realizarán de 18:00 a 00:00.

La frecuencia de buses será de entre 15 a 20 minutos.

Las rutas de buses gratis en Central

A continuación, te mostramos todas las rutas disponibles, según el documento oficial de la organización. Los denominados como “intercambiador” son puntos específicos donde se puede tomar una ruta distinta.

Ruta A – Centro histórico y museos emblemáticos

Incluye paradas en:

Panteón Nacional de los Héroes y Oratorio Nuestra Señora de la Asunción

Museo de Economía (Intercambiador Ruta A y B)

Museo Casa de la Independencia

Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino - Manzana de la Rivera

Museo Memoria de la Ciudad

Centro del Archivo Audiovisual y Fotográfico del Paraguay

Museo del Arpa Paraguaya

Museo José Asunción Flores

Mbo’e. Museo de Historia de la Educación paraguaya

Templo Histórico de Palma – Gran Logia Simbólica del Paraguay (GOP)

Centro Histórico Aristócrata

Centro Cultural Facultad de Ciencias Médicas – “Prof. Dr. Salvador Addario Bentrón”

Casa Museo y Academia de Batería Papi y Nene Barreto

Sociedad Dante Alighieri

Museo de las Memorias, Dictadura y Derechos Humanos

Archivo Histórico y Diplomático “José Falcón” – MRE

Espacio Cultural Roa Bastos – OEI

Ruta B – Arte y música

Con paradas en:

Panteón Nacional de los Héroes y Oratorio Nuestra Señora de la Asunción

Museo de Economía (Intercambiador Ruta A y B)

Archivo Nacional de Asunción

Casa Bicentenario de la Música “Agustín Pío Barrios”

Club de Vehículos Antiguos del Paraguay

Museo Nacional de Bellas Artes

Instituto Guimarães Rosa – Embajada de Brasil

Museo Judío del Paraguay – Fundación “Dr. Walter Kochmann” (Intercambiador Ruta B y D)

Casa Bicentenario del Teatro “Edda de los Ríos”

Casa Bicentenario de la Danza “Tala Ern Retivoff”

Museo de la Masonería – Gran Logia Simbólica del Paraguay (GOP)

Casa Bicentenario de las Artes Visuales “Ignacio Núñez Soler”

Centro Cultural de España Juan de Salazar

Fundación TEXO – Arte Contemporáneo

Museo de Arte Sacro – Fundación Nicolás Darío Lattourrete

Templo Fo Guang Shan Asunción

Centro Cultural Punto Divertido

Ruta C – Ciencias, historia y patrimonio ferroviario

Incluye:

Museo Eclesiástico Monseñor Juan Sinforiano Bogarín

Centro Cultural de la República – El Cabildo

Museo Verde

MuCi – Museo de Ciencias del Paraguay

Pasaje de las Esculturas – Colección Taller Pistilli

Museos Escuela Solar de Artigas y Karai Guasú

Puerto Liebig

MUSA – Museo de Sillas Asunción

Sociedad Científica del Paraguay

Museo Histórico “General Bernardino Caballero”

Museo Etnográfico “Dr. Andrés Barbero”

Museo Ferroviario – Estación Central de Asunción

Ruta – Arte contemporáneo, historia militar y cultura financiera

Con paradas en:

Instituto Guimarães Rosa – Embajada de Brasil

Museo Judío del Paraguay (Intercambiador Ruta B y D)

Dirección de Museo Militar – Ministerio de Defensa

Museo “Juan E. O’Leary” del Colegio Nacional de la Capital

Museo del CEL – Museo de Todos

Centro de Artes Visuales / Museo del Barro

Fundación Migliorisi – Colecciones de Arte (Intercambiador Ruta D y F)

Banco Central del Paraguay

Museo de Arte e Historia Colonial – Fundación Ymaguare

Museo de Numismática y Joyas

Museo de la Cámara Fotográfica del ITSI

Casa de la Integración CAF

Biblioteca Nacional del Paraguay

Ruta E – Cultura comunitaria y mitología

Paradas incluidas:

Centro Cultural del Lago

El Cántaro Bioescuela Popular

Arete Centro Cultural

Museo Mitológico Ramón Elías

Ruta F – Museos de Arte y la Conmebol

Centro de Artes Visuales / Museo del Barro

Fundación Migliorisi – Colecciones de Arte (Intercambiador Ruta D y F)

Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL)

Rutas en Itapúa

Museo Ferroviario de Encarnación

Asociación Japonesa de Encarnación

Misión Jesuítica Santísima Trinidad del

Paraná-Senatur

Misión Jesuítica de Jesús de

Tavarangue

Centro Histórico y Cultural Edwin Krug - Museo / Centro Cultural

Museo de los Inmigrantes y Casa de la

Cultura de Bella Vista

Aventura Selecta

Lauro Raatz SA - Museo Casa Raatz

Ruta en Alto Paraná