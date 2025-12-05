Cartelera teatral: estas son las obras que podés disfrutar este fin de semana

Hoy se pondrá en marcha la tercera edición del Festival Teatro por Derechos Humanos del Paraguay, con propuestas tanto en Asunción como en Encarnación.

En Asunción, la apertura será a las 20:30 en La Abadía (Piribebuy 123 c/ Independencia Nacional), con entrada libre y gratuita.

La Red de Artistas Paraguay LGBTIQ+, Casa Diversa, Afropragua presentarán “Voces desatadas”, un conjunto de cinco monólogos con un mensaje claro: “No a la violencia, no a la discriminación”.

Momo presentará “No me bañé bien”, un monólogo de Abril Denisse acerca del racismo; mientras Mikhael Samaniego presentará “Con sabor a rabia”, una obra acerca de los estigmas de cómo debe ser un hombre.

Carrie Panambi también estará en escena con “El amor en tiempos de drag”; además de Yren Rotela y Fabu Olmedo quienes igualmente serán parte de estas “Voces desatadas”.

En el Centro Municipal de Arte de Encarnación, hoy a las 20:00, se pondrán en escena tres obras breves, de la mano de Reviro Producciones. La colaboración será de G. 10.000.

Las obras que se podrán ver son: “Juicio a Antígona”, “Mujeres de papel”, un micro teatro poético; y “Madres de las cenizas”, un micro drama poético con elementos rituales.

Juan Méndez actúa y dirige estas propuestas, en la que también son parte del elenco: Abigail Álvarez, Montserrat Lesme, Liz Maidana, Lucero Cañete, Yuleidy García, John Roland, Guadalupe Vera y Noelia Sandoval.

El festival continuará mañana en Asunción con la obra “Sobrevivientes”, escrita por Irina Ráfols y dirigida por Nathalia Villagra, en el Auditorio Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant).

En tanto, el domingo a las 20:30 se presentará “Silencio”, de Rosalba Ruiz Díaz. La función será en El Teatrario (Garibaldi 273 e/ Pdte. Franco y Palma), con entrada libre y gratuita.

El festival, que se extenderá hasta el próximo 10 de diciembre, es organizado por la Asociación Kamanga-Pro Cultural, bajo la dirección de Nadia Capdevila.

En el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe) desde hoy subirá a escena “Navidad sin Plata Yvyguy”, una comedia que reunirá en escena a Kathy Pacuá, Ricky Recalde, Raúl Daumas, Orly López, Atil Closs, Mónica Closs y Rafael Closs.

La puesta, dirigida por Alfredo Woo, presentará un relato lleno de enredos, visitas inesperadas y personajes excéntricos que, entre risas y reflexiones, muestran cómo la verdadera riqueza no está enterrada bajo tierra, sino en los vínculos y la solidaridad de la comunidad.

Las funciones serán hoy, mañana y el domingo a las 20:30. Las entradas se pueden adquirir en Ticketea con precios desde G. 65.000.

En Espacio E (Estrella 977 entre Colón y Montevideo), mañana y el domingo a las 20:30 se presentará “Esperando a Totó”, con las actuaciones de Violeta Balbuena y José Herrera.

La obra escrita y dirigida por Leonardo Nachajón propondrá un viaje poético, casi operístico, en torno a la espera, su significado y las marcas que va dejando en los personajes.

“Checha y Pepo transitan el límite entre la esperanza y el sinsentido, recordando al público lo frágil y lo humano en la persistencia de soñar”, detalla la sinopsis.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir al (0971) 928-968.