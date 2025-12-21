¡La Navidad se adelanta en El Suplemento Cultural!

Hoy algunos de los más destacados entre los escritores, historiadores, poetas, filósofos, musicólogos, periodistas, intelectuales y artistas que cada semana logran que El Suplemento Cultural de ABC Color sea la principal publicación de pensamiento y cultura en Paraguay se ponen sus gorros de Papanoel para regalarles a nuestros lectores un especial navideño.

Navidad sangrienta

En “Navidad sangrienta”, segunda entrega de nuestra serie histórica sobre la Revolución de Noviembre (1918 - 1919), el sociólogo e historiador Ronald León Núñez expone la violencia de aquellos momentos que, entre el 23 y el 25 de diciembre de 1918, quedaron inmortalizados en la memoria colectiva con el nombre de la “Crisis de Navidad”.

Aprovechamos el clima de tránsito y transformación de estos días de fin de año para rescatar las lecciones de una gesta que, entre noviembre de 1918 y enero de 1919, estuvo a punto de cambiar la historia.

La Navidad del 68

En “La Navidad de 1968: cuando la dictadura intentó reescribir la guarania”, el guitarrista, compositor e investigador musical Javier Acosta Giangreco sostiene que la historia de la guarania no solo es musical, sino que también es política, y relata cómo en 1968 la manipulación de su autoría fue una forma de censura cultural ejercida por la dictadura estronista para silenciar a su creador, José Asunción Flores.

En estos días de celebración y memoria, reflexionamos sobre las circunstancias que permitieron que, hace apenas 58 años, la guarania atravesara una de las navidades más oscuras de su historia.

Milagro de Saturnalia

En “Milagro de Saturnalia”, la poeta y filósofa Montserrat Álvarez revive el episodio de la recordada sitcom estadounidense The Big Bang Theory en que el físico teórico Sheldon Cooper se enfrenta a un inesperado desafío porque su vecina, Penny, le compra un regalo de Navidad, para iniciarnos en los misterios de la “forma mercancía”.

En estos días de alegría e intercambio de regalos, evocamos el lúgubre trasfondo de esa Inglaterra victoriana que, sacudida por la Revolución industrial, alumbró la Navidad moderna, e introducimos uno de los conceptos clave del pensamiento marxista.

¡Feliz Navidad! Te desea sinceramente El Suplemento Cultural.