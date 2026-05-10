Esta es la agenda cultural y artística del 10 al 16 de mayo de 2026

DOMINGO 10
La Comilona de Teletón
“Barriguita llena, corazón contento” dicen desde la organización del encuentro solidario.
Desde las 9:00 podés asistir al evento gastronómico más esperado, La Comilona de Teletón. En esta ocasión, tendrá lugar en la sede de Jubilados Bancarios (Avda. Santa Teresa).
Más informaciones, en tuti.com.py
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Teatro / Nunca estuve en Dublín
Ofrecido por: Arlequín Teatro
Hora: 20:00
Lugar: Arlequín Teatro
Informaciones: tuti.com.py
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MARTES 12
Concierto / Vader
Ofrecido por: Absoluto Rock
Hora: 20:00
Lugar: Absoluto Rock
Informaciones: tuti.com.py
MIÉRCOLES 13
Concierto / Korn
Ofrecido por: G5Pro
Hora: 20:00
Lugar: Jockey Club
Informaciones: ticketea.com.py
JUEVES 14
Fiestas Patrias / Actividades varias
Desde las 8:00 podés participar de las distintas actividades disponibles por los festejos patrios. Arranca con la apertura del Museo Casa de la Independencia y a las 9:00 habrá Te Deum por la Patria en la Catedral.
Luego podrás probar las delicias de la Feria de Sabores en la Plaza del Cabildo/ Plaza de Armas.
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A las 11:00, Feria Palmear y desde las 18:00, Festival de la Independencia.
Además habrá bici tour, recorrido por cervecerías artesanales y terrazas, así como proyección de películas nacionales. Informaciones: @cultura_py
Concierto / Mocedades
Ofrecido por: TopShows
Hora: 21:00
Lugar: Banco Central del Paraguay
Informaciones: ticketea.com.py
VIERNES 15
Concierto / Winona Riders + Mi sueño póstumo
Ofrecido por: La Otra Bar
Hora: 21:00
Lugar: La Otra Bar (Herrera 875)
Informaciones: tuti.com.py