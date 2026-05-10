Esta es la agenda cultural y artística del 10 al 16 de mayo de 2026

DOMINGO 10

La Comilona de Teletón

“Barriguita llena, corazón contento” dicen desde la organización del encuentro solidario.

Desde las 9:00 podés asistir al evento gastronómico más esperado, La Comilona de Teletón. En esta ocasión, tendrá lugar en la sede de Jubilados Bancarios (Avda. Santa Teresa).

Más informaciones, en tuti.com.py

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Teatro / Nunca estuve en Dublín

Ofrecido por: Arlequín Teatro

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Hora: 20:00

Lugar: Arlequín Teatro

Informaciones: tuti.com.py

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MARTES 12

Concierto / Vader

Ofrecido por: Absoluto Rock

Hora: 20:00

Lugar: Absoluto Rock

Informaciones: tuti.com.py

MIÉRCOLES 13

Concierto / Korn

Ofrecido por: G5Pro

Hora: 20:00

Lugar: Jockey Club

Informaciones: ticketea.com.py

JUEVES 14

Fiestas Patrias / Actividades varias

Desde las 8:00 podés participar de las distintas actividades disponibles por los festejos patrios. Arranca con la apertura del Museo Casa de la Independencia y a las 9:00 habrá Te Deum por la Patria en la Catedral.

Luego podrás probar las delicias de la Feria de Sabores en la Plaza del Cabildo/ Plaza de Armas.

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A las 11:00, Feria Palmear y desde las 18:00, Festival de la Independencia.

Además habrá bici tour, recorrido por cervecerías artesanales y terrazas, así como proyección de películas nacionales. Informaciones: @cultura_py

Concierto / Mocedades

Ofrecido por: TopShows

Hora: 21:00

Lugar: Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketea.com.py

VIERNES 15

Concierto / Winona Riders + Mi sueño póstumo

Ofrecido por: La Otra Bar

Hora: 21:00

Lugar: La Otra Bar (Herrera 875)

Informaciones: tuti.com.py