Cultura
14 de mayo de 2026 a la - 17:55

Panteón de los Héroes inclusivo y Feria Palmear con masiva concurrencia en el centro de Asunción

Multitud en calle decorada con banderas, personas en grupos conversando, algunas vestidas con colores de la bandera paraguaya.
Miles de personas aprovecharon el feriado para "palmear" y disfrutar de las opciones que ofrece el microcentro de Asunción.ARCENIO ACUÑA

El Oratorio de Nuestra Señora de la Asunción y Panteón de los Héroes es uno de los puntos de gran concurrencia en este feriado por las fiestas patrias. El sitio incorporó carteles en braille y códigos QR para personas con discapacidad visual y auditiva. También se lleva a cabo la Feria Palmear, que extenderá su programación hasta el sábado.

Por Maripili Alonso

La calle Palma registra una masiva concurrencia en este feriado, con una edición especial de la Feria Palmear, que ofrece diversas opciones gastronómicas y de artesanía.

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También en la plaza Juan E. O’Leary está instalada la feria de la Asociación de Artesanos de Asunción, ciudades vecinas y afines del Paraguay (Asacivapa), con diversas opciones de regalos para el día de la madre como prendas en ao po’i, carteras de cuero, tallas en madera y más.

Mujer revisa artesanías sobre mesa, con manteles coloridos; dos hombres observan en un mercado iluminado por luces colgantes.
Diversas opciones para regalar en este Día de la Madre ofrece la feria de Asacivapa, destacando la producción artesanal.

La Feria Palmear se realizará hasta las 23:00 pero, según anunciaron sus organizadores, esta edición seguirá mañana viernes 15 y el sábado 16 desde las 11:00 hasta las 23:00. Hasta el momento no se ha revelado la agenda de números artísticos que se presentarán en esta edición.

Cuatro mujeres sonríen en una mesa alta, rodeadas de decoraciones festivas en una feria popular con stands de comida.
El evento festivo congrega a una multitud que disfruta de comidas y bebidas en un ambiente alegre.

Uno de los puntos que también atrae la atención del público es el Oratorio de Nuestra Señora de la Asunción y Panteón de los Héroes, ubicado en la intersección de las calles Palma y Chile.

Grupo de personas reunidas en un altar, algunas con expresiones de tranquilidad y atención a un guía que habla.
Varias personas visitan el Oratorio de Nuestra Señora de la Asunción y Panteón de los Héroes.

El emblemático edificio luce ahora carteles con diseños en braille y códigos QR para que las personas con discapacidad visual o auditiva puedan reconocer los distintos espacios del sitio, así como las estatuas de los personajes históricos que hay en el lugar.

Placa en relieve de Francisco Solano López con detalles de su uniforme y un código QR visible sobre fondo negro.
Una placa con el relieve de Francisco Solano López, que acompaña a la estatua ubicada en el Panteón de los Héroes.

También abrió su sala de placas en las que se pueden observar distintos reconocimientos otorgados a los héroes que reposan en este sitio.

Una mujer de espaldas y tres jóvenes conversan en un museo con placas conmemorativas, en un ambiente solemne.
Vista de la sala de placas del Panteón Nacional de los Héroes que hoy abrió sus puertas al público.