Panteón de los Héroes inclusivo y Feria Palmear con masiva concurrencia en el centro de Asunción

La calle Palma registra una masiva concurrencia en este feriado, con una edición especial de la Feria Palmear, que ofrece diversas opciones gastronómicas y de artesanía.

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También en la plaza Juan E. O’Leary está instalada la feria de la Asociación de Artesanos de Asunción, ciudades vecinas y afines del Paraguay (Asacivapa), con diversas opciones de regalos para el día de la madre como prendas en ao po’i, carteras de cuero, tallas en madera y más.

La Feria Palmear se realizará hasta las 23:00 pero, según anunciaron sus organizadores, esta edición seguirá mañana viernes 15 y el sábado 16 desde las 11:00 hasta las 23:00. Hasta el momento no se ha revelado la agenda de números artísticos que se presentarán en esta edición.

Uno de los puntos que también atrae la atención del público es el Oratorio de Nuestra Señora de la Asunción y Panteón de los Héroes, ubicado en la intersección de las calles Palma y Chile.

El emblemático edificio luce ahora carteles con diseños en braille y códigos QR para que las personas con discapacidad visual o auditiva puedan reconocer los distintos espacios del sitio, así como las estatuas de los personajes históricos que hay en el lugar.

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También abrió su sala de placas en las que se pueden observar distintos reconocimientos otorgados a los héroes que reposan en este sitio.