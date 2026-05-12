Fiestas Patrias 2026: Feria de artesanos en la Plaza O’Leary ofrece talleres gratuitos y regalos únicos

La Asociación de Artesanos de Asunción, Ciudades Vecinas y Afines (ASACIVAPA) inició hoy, martes, su feria en la Plaza Juan E. O’Leary, con motivo de las Fiestas Patrias.

Este evento busca impulsar la recuperación de los valores tradicionales y la identidad nacional, en medio de un ambiente festivo. La plaza está ubicada en Palma, entre Nuestra Señora de la Asunción e Independencia Nacional.

Lea más: Fiestas Patrias en Asunción: Horarios de los desfiles de “Exas” y autos antiguos

La gran muestra artesanal estará abierta hasta el domingo 17 de mayo en el centro histórico. Los artesanos esperan la concurrencia de toda la ciudadanía. El público puede asistir en un horario continuado de 07:00 a 20:00, ideal para realizar las compras con comodidad.

Talleres gratuitos: Aprendé Ñandutí y Ao Po’i en vivo

Uno de los atractivos principales son las demostraciones gratuitas en vivo que se desarrollan diariamente para todos los visitantes. Desde las 14:00 hasta las 16:30, experimentados artesanos enseñan sus técnicas ancestrales a quienes tengan interés en aprender estos nobles oficios. Esta es una oportunidad única para observar el proceso creativo que da vida a las piezas más bellas del país.

Los participantes pueden conocer técnicas como bordados en Ao Po’i, tejidos en Ñandutí, crochet y el tradicional modelado en arcilla. Las actividades son totalmente abiertas para asegurar que el conocimiento de nuestra cultura llegue a todos los sectores de la sociedad. Los artesanos comparten sus saberes de forma gratuita, fomentando el aprecio por las labores manuales que nos definen como pueblo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Qué comprar? Desde platería hasta regalos para mamá

La feria exhibe una gran variedad de piezas de distintos puntos del país, destacando la platería y el delicado encaje ju. Se encuentran disponibles hamacas paraguayas, artesanías en cuero y guampas con apliques de bronce, ideales para el uso cotidiano. Cada uno de estos trabajos representa la excelencia y el esfuerzo de los productores que mantienen vivas nuestras tradiciones milenarias.

Lea más: Fiestas Patrias: anuncian más de 150 actividades y el 14 y 15 de mayo

La oferta incluye también indumentaria para mascotas, miel de abejas, plantas, tunas y una amplia gama de manualidades creativas. Los visitantes podrán encontrar bijouterie, artículos reciclados y atrapasueños, sumando opciones modernas a la tradición de la feria artesanal. La feria es una excelente oportunidad para adquirir regalos para el Día de la Madre, garantizando una pieza única cargada de sentimiento paraguayo.

Los organizadores invitan cordialmente a la población a comprar y regalar artesanía hecha por manos paraguayas durante estos días. Adquirir estas piezas significa valorar lo nuestro y contribuir al desarrollo económico de los sectores que protegen nuestra identidad nacional.