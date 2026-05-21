“En penumbras” y “Barbarísima 2″ se suman a una diversa cartelera teatral

El dramaturgo paraguayo Santiago Filártiga Lamar estrenará “En penumbras”, una obra que llegará a escena desde este viernes 22 bajo la dirección de Carlos Arbúes. El escenario será la Casa Argentina (Avda. Mcal. López y Brasil).

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Regina Bachero, Calolo Rodríguez, Dani González, Chela Villagra y Karina Otazú conforman el elenco de esta puesta que presentará a dos parejas de consuegros que se reúnen para cumplir con una cena largamente postergada.

Lo que inicialmente parecía un encuentro cordial, comienza a resquebrajarse entre ironías, reproches y viejos resentimientos. A través de situaciones absurdamente reconocibles, la obra promete construir un retrato incómodo y profundamente cercano de los vínculos familiares.

La obra busca seguir el universo iniciado con “A la luz” (2019), que convocó a más de 1.000 espectadores. Según anticiparon, combinará el humor ácido, tensiones familiares y una mirada satírica sobre las relaciones humanas y las apariencias familiares.

Las funciones serán este viernes y sábado a las 21:00, y el domingo a las 20:00. Las entradas cuestan y se pueden adquirir anticipadamente al (0991) 166-694.

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En la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia c/ EE.UU) se presentará el teatro de revista “Barbarísima”, que vuelve a escena con una nueva versión recargada.

Bárbara Cibils encabeza esta puesta junto a un elenco integrado por Raúl Daumas, Carlos Portillo, Atil Romero, Claudia de Andrade y Eli Cass, junto a un staff de bailarines bajo la dirección de Alfredo Woo.

Las funciones serán este viernes y sábado a las 20:00. También se presentará los días 29 y 30 de mayo, 5, 6, 12 y 13 de junio.

Las entradas se pueden adquirir a través de tuticketfacil.com. Los precios y sectores son: Gradería (G. 800.000), Platea (G. 100.000) y VIP (G. 150.000).

Vuelve “Dos hombres junto al río”

La obra “Dos hombres junto al río”, que imagina un encuentro entre el periodista, dirigente gremial y anarquista Rafael Barret y el científico suizo Moisés Bertoni, vuelve a escena en la sala La Correa (Gral. Díaz c/ Don Bosco).

Ronald Von Knobloch y Luis Zorrilla protagonizan esta obra basada en la novela de Andrés Colmán Gutiérrez, en una adaptación teatral de Nelson Viveros. La dirección general está a cargo de Héctor Silva.

Las funciones serán los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de mayo a las 20:30. Las entradas anticipadas cuestan G. 60.000 y se pueden adquirir al (0983) 619-816. En puerta costarán G. 70.000. También hay una promoción de 2 por G. 100.000.

Ab Ovo sigue en el Teatro Guaraní

El grupo humorístico Ab Ovo sigue presentando “Reconexión & Reintegro” en el Teatro del Hotel Guaraní (Oliva e Independencia Nacional). La función será este sábado 23 a las 21:00.

Tito Ibarrola, Tony Apuril y Víctor Carlos Irala conforman actualmente la agrupación, que se caracteriza por combinar en escena la música y el humor.

Las entradas están a la venta a través de la web www.abovo.com.py, con precios que van desde G. 75.000 hasta G. 125.000.

Humor e intriga en el Teatro Latino

“Cómo es posible que te quiera tanto” sigue en escena en el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe) con un elenco integrado por Paola Maltese, Maricha Olitte, Silvia Flores, Maco Cacavelos y Diana Frutos.

La obra fue escrita por el dramaturgo Javier Daulte y cuenta con la dirección de Diego Mongelós. La trama gira en torno a la investigación que realiza una agente de policía en torno a unas llamadas anónimas que comienza a recibir Lidia, una mujer que se muda por amor a Asunción y cuya pareja emprende un viaje por varias semanas.

Las funciones serán este viernes y sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00. Las entradas están a la venta en Ticketea (www.ticketea.com.py).

Los sectores y precios promocionales por compra anticipada son: Platea Alta (G. 80.000), Sala(G. 95.000) y VIP(G. 110.000).