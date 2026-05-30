Teatro Municipal de Villarrica será inaugurado en junio, tras más de una década de espera

La reapertura del Teatro Municipal de Villarrica ya tiene fecha marcada en el calendario. La Municipalidad prevé inaugurar oficialmente el renovado espacio cultural el próximo 26 de junio, en una jornada que incluirá espectáculos artísticos y actividades especiales para celebrar el retorno de uno de los principales íconos culturales de la ciudad.

La confirmación se dio tras una verificación técnica realizada este sábado por autoridades municipales, quienes recorrieron las instalaciones para constatar el avance de las obras que ya se encuentran en su fase final.

Según informaron desde la comuna, actualmente los trabajos se concentran en la colocación de las butacas, la adecuación del foso de orquesta y los ajustes de los sistemas de iluminación y acústica. Las tareas corresponden a los últimos detalles necesarios para la puesta en funcionamiento de la sala, considerada una de las infraestructuras culturales más importantes del departamento del Guairá.

La reapertura marcará el retorno de las actividades artísticas al teatro luego de más de una década de inactividad y de un largo proceso de refacción que estuvo marcado por retrasos administrativos y dificultades en la ejecución del proyecto.

Las autoridades municipales prevén que la inauguración se realice mediante un acto especial que incluirá presentaciones artísticas, números culturales y la exhibición de producciones preparadas para la ocasión.

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La restauración integral del edificio es ejecutada por la empresa Bogado Construcciones, representada por Juan Ramón Bogado López, con una inversión de G. 3.794 millones destinada a concluir la obra.

Además de los trabajos en la sala principal, las intervenciones abarcaron mejoras en los sistemas de sonido, climatización, instalaciones eléctricas y mecanismos. Igualmente, se realizaron adecuaciones en camerinos, accesos internos y áreas de servicio, buscando adecuar el edificio a las exigencias técnicas de espectáculos contemporáneos.

Uno de los aspectos más importantes de la etapa actual es la optimización de la acústica del recinto, considerada fundamental para conciertos, obras teatrales y presentaciones musicales de gran formato.