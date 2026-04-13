Refacción del Teatro Municipal de Villarrica entra en etapa final y preparan zarzuela para su reapertura

La restauración del Teatro Municipal de Villarrica se encuentra en su tramo final y avanza hacia su conclusión, tras un proceso que estuvo marcado por demoras y dificultades administrativas.

De acuerdo con estimaciones actuales, los trabajos podrían concluir hacia finales de mayo, lo que permitiría la puesta en funcionamiento del espacio cultural tras más de una década de inactividad. No obstante, desde la Dirección de Obras de la Municipalidad señalaron que el plazo podría extenderse levemente en caso de surgir imprevistos en la etapa final de la obra.

La ejecución de la obra civil está a cargo de la empresa Bogado Construcciones, representada por Juan Ramón Bogado López, con un presupuesto de G. 3.794.515.639 destinado a la culminación del proyecto.

Entre las tareas pendientes se encuentran los ajustes finales en los sistemas de iluminación y sonido, la instalación completa del sistema de climatización y la verificación del sistema eléctrico integral. Asimismo, deben concluirse detalles en materia de seguridad, como la implementación de mecanismos contra incendios y la señalética correspondiente.

También se prevé culminar la colocación de butacas, trabajos de terminación en camerinos, accesos y áreas internas, además de ajustes en la acústica del recinto.

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En paralelo al avance físico del proyecto, ya se iniciaron los preparativos para la reapertura oficial del teatro. Como parte de esta planificación, se prevé la presentación de una obra inaugural que marcará el retorno de las actividades escénicas en el recinto.

La propuesta elegida es la zarzuela paraguaya Raída Potî, una de las piezas tradicionales del repertorio nacional. La puesta en escena estará bajo la dirección del profesor Pedro Juan Paredes Arguello.

En tanto, la musicalización estará a cargo de docentes de la Escuela de Artes, dependiente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad. Asimismo, participarán docentes y elencos de las escuelas y talleres de danza del municipio, en el marco de una producción conjunta.

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Los artistas involucrados se encuentran en etapa de organización y ensayos con miras a la presentación. Según lo previsto, la puesta en escena de la obra podría concretarse aproximadamente a mediados de junio, una vez habilitado el teatro.