Agenda cultural y artística de la semana del 7 al 13 de junio de 2026

Domingo7
Show de Humor / Ab Ovo
Ofrecido por: Ab Ovo
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Guaraní
Informaciones: tuti.com.py
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Show / Disney on Ice
Ofrecido por: Disney on Ice
Hora: 11:00
Lugar: SND Arena
Informaciones: tuti.com.py
Lunes 8
Curso / Clases intensivas de portugués
¿Te gustaría aprender portugués de una forma divertida y superintensiva? Del 8 al 20 de junio tenés la oportunidad en El Granel, con Lenner Cunha, de Py Volunteers.
Las clases son los lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 19:30 en El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas).
Más informaciones: @lgranelasu @brazilvolunteers25
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Martes 9
Concierto / Música del Paraguay para Guitarra y Orquesta
La Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA se presenta en su segundo concierto de la Temporada XXIII, bajo la dirección del Mto. Miguel Ángel Gilardi.
El concierto “Música del Paraguay para Guitarra y Orquesta” abarcará obras de W. A. Mozart, José Asunción Flores, Herminio Giménez y Javier Acosta Giangreco, quien también será guitarrista solista invitado.
La cita es a las 20:00 en el Teatro de las Américas del CCPA.
Más informaciones: @ccpaculturalpy
Miércoles 10
Drink and Draw / Edición mundialista
Ofrecido por: Club Touch
Hora: 19:00
Lugar: Club Touch (Paseo Carmelitas)
Informaciones: ticketa.com.py
Sábado 13
Show de humor / Las Karashans V
Ofrecido por: Gustavo Cabaña, Gustavo Corvalán y Walter Evers
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketa.com.py
Concierto / Conectarte 2.0 Paraguay
Ofrecido por: UMMA Multiespacios
Hora: 18:00
Lugar: UMMA Multiespacios (Avda. Mariscal López, Fernando de la Mora)
Informaciones: ticketa.com.py
Show teatral / Teen Beach
Ofrecido por: Orchestra Producciones
Hora: 20:00
Lugar: Teatro de las Américas del CCPA
Informaciones: ticketa.com.py