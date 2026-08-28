Teatro en Asunción: estrenos, regresos y despedidas en la cartelera del fin de semana

Comedias, drama, tragedia y mucho más se pueden encontrar este fin de semana en los escenarios de Asunción. La cartelera teatral de este fin de agosto reúne un par de estrenos, otro par de reposiciones y también obras que se están despidiendo del público con sus últimas funciones.

Gorila

El escape de un gorila del zoológico cruza los destinos de Gloria, Esteban y Darío para siempre. A medida que los personajes toman decisiones y se enfrentan a sus consecuencias, descubren que cualquier intento de huida siempre los llevará al mismo lugar.

Lugar: Casa Sigilos (Palma 751)

Libreto y dirección: Nicolás Sotomayor, en colaboración con Sigilos Teatro Experimental

Actúan: Jackie Neumann, Fran Fonseca, Andrés Capurro y Angie Pedrozo

Funciones: viernes 20:30 y domingo 20:00

Entradas: Anticipadas a G. 80.000 al (0984) 926-499. En puerta cuestan G. 100.000.

A tener en cuenta: Recomendado para mayores de 18 años. Contiene juegos de luces intensas/estroboscópicas y sonidos a alto volumen que pueden afectar a personas con sensibilidad auditiva o visual.

Bodas de sangre

Una versión renovada de la clásica obra del dramaturgo español Federico García Lorca, en la que se abordan temas como el deseo, la libertad, la violencia, los mandatos sociales y el peso del destino.

Lugar: Centro Cultural Manzana de la Rivera - Sala García Lorca (Ayolas c/ Benjamín Constant).

Adaptación y dirección: Mafe Mieres

Actúan: Caro Castillo, Claudio “Chuffy” Ávalos, Claudia Laterza, Belén Rojas, Alfredo “Miliki” Chaves, Mariela Ríos, Gustavo Ilutovich y Natalia Valdez.

Funciones: viernes y sábados a las 21:00, y domingos a las 20:00.

Entradas: G. 80.000 y se pueden reservar al (0987) 308-665.

Radojka

¿Qué estarías dispuesto a hacer para no perder tu trabajo? Esta comedia presenta a dos mujeres que, frente a una situación desesperada, se ven obligadas a tomar una decisión tan radical como disparatada para conservar su trabajo.

Lugar: Arlequín Teatro (Antequera 1061)

Libreto: Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal

Dirección: Nelson Arce

Actúan: Regina Bachero y Claudia Scavone

Funciones: viernes y sábados a las 21:00, domingos a las 20:00.

Entradas: Tuti y al (0992) 442-152. Anticipadas a G. 80.000 y, en puerta, G. 100.000.

Mboriahu Reko ha Ñandejára

Celebrando sus 47 años, el Grupo Real de Teatro vuelve a poner en escena esta comedia que aborda temas como la solidaridad, la bondad y la verdadera riqueza del ser humano. La trama sigue a Luchi Zapatero y su hermana Chika, quienes viven en condiciones de extrema humildad y ven transformada su vida a partir de una inesperada visita.

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Lugar: Centro Cultural Manzana de la Rivera - Auditorio Ruy Díaz de Guzmán (Ayolas c/ Benjamín Constant).

Versión y dirección: Roger Bernalve

Actúan: Maito López Vega, Mariela Cárdenas, Andrés Benítez, Eliseo Paniagua, Misael Camilo, Susy Mónica, Sandy Molas, Lore Osorio y Boni Alfonso.

Funciones: viernes y sábado a las 20:30, domingo a las 20:00.

Entradas: Anticipadas a G. 50.000, a través del (0981) 295-492. En puerta costarán G. 60.000.

Injusticias repetidas

Claudio regresa a su hogar de infancia, luego de diez años, para enfrentarse con los fantasmas del pasado. A través de la memoria, se desentierran las cicatrices de una familia marcada por la violencia de un padre militar autoritario y el doloroso sometimiento de una madre que intentó proteger a su hijo en medio del encierro. La entrañable amistad de Claudio y Mariana, una joven con limitaciones musculares severas, añade un toque de humor y fantasía para transformar las limitaciones en un espacio de contención y resistencia.

Lugar: Sala La Correa (Gral. Díaz 1163 c/ Don Bosco)

Texto: Martín Loperena y Marcela Gilabert

Dirección: Marcela Gilabert

Actúan: Ariel Galeano, Jazmín Mello, Héctor “Mar” Villalba e Ingrid Sotelo

Funciones: Sábado a las 20:30 y domingo a las 20:00

Entradas: G. 70.000 en forma anticipada al 0961-335191. En puerta cuestan G. 80.000.

Orquídeas para un hombre solo

Un profesor de arte y un diseñador mantienen una relación afectiva atravesada por una importante diferencia de edades. Esta distancia generacional se convierte en el eje dramático de la puesta, revelando distintas maneras de entender el amor, la libertad, la identidad y el futuro.

Lugar: Espacio E (Estrella 977 c/ Colón)

Texto y dirección: Agustín Núñez

Actúan: Joaquín Díaz Sacco y David Vázquez

Funciones: sábado a las 21:00 y domingo a las 20:00

Entradas: G. 120.000 y se pueden reservar al (0983) 396-388

Gastón Gadín: el parricida de Villa Morra

Inspirada en hechos reales. En el barrio Villa Morra de Asunción, en el año 1915, ocurrió el doble homicidio de una pareja. La investigación identificó a Gastón Gadín, el hijo de ambos, como el autor intelectual del crimen y a Cipriano León, un ex empleado de la familia, como el autor material. Ambos fueron condenados a muerte y la sentencia se cumplió en 1917, siendo considerada la última ejecución por causas judiciales en Paraguay. La obra indaga la inspiración del crimen, una historia de amor prohibido.

Lugar: Teatro Salemma Carmelitas (Avda. San Martín y Roque Centurión Miranda)

Adaptación teatral y dirección: José Mazó

Actúan: Marco Jara, Misael Centurión, Jorge “Koki” Delvalle, Natalia Silva y Juan Carlos Cañete

Funciones: sábado y domingo a las 20:30

Entradas: Anticipadas a G. 80.000 a través del WhatsApp (0991) 322-213. En puerta: G. 100.000.

Las hijas de Nina

María Soledad, Nora y Jessica son tres hermanas que crecieron aprendiendo distintas formas de sobrevivir, en una familia en la que el silencio pesa más que las palabras. El inesperado regreso de Nora, luego de varios años en España, obliga a las hermanas a compartir el mismo techo con su madre Nina; una situación que las obligará a enfrentar lo que hace años llevan evitando.

Lugar: Espacio La Recova (Pdte. Franco y Colón)

Texto y dirección: Rodrigo Pastore

Actúan: Marlene Sautú, Lidia López, Teresa Barriocanal, Odilia Chávez y Daisy Meaurio

Funciones: Sábado a las 20:30 y domingo a las 20:00

Entradas: Anticipadas G. 90.000, con reserva al (0983) 021-800.

Dulce Espera

Una joven pareja espera la llegada de su primer hijo. La noticia del embarazo genera dudas, miedos, expectativas y una serie de sucesos inesperados que cambian por completo la vida de los futuros padres. Pero el embarazo no solo revoluciona a la pareja. También aparecen dos suegras de personalidades completamente opuestas, convencidas de tener siempre la razón, y un mejor amigo que les aporta una mirada cercana, sensible y cómplice en medio del caos.

Lugar: Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos)

Libreto y dirección: Hugo Luis Robles

Actúan: Letizia Medina, Andrea Quattrocchi, Natalia Cálcena, Ato Gómez y Fran Gubetich

Funciones: sábado a las 21:00 y domingo a las 20:00

Entradas: G. 85.000, a través de Tuti

Gestar el quilombo

Ciclo de monólogos breves que retratan, desde la cotidianeidad, la complejidad de habitar cuerpos que la sociedad suele considerar como parte de la otredad. Los monólogos son: Sangría, No me bañé bien, Con sabor a rabia, y Dulce Paz.