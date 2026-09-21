Preparan al Templo de Yaguarón para su “candidatura formal” como Patrimonio Mundial ante la UNESCO

La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) avanza en la preparación de la candidatura del Templo San Buenaventura de Yaguarón a la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Esta semana se recibió a expertos provenientes de México, quienes brindan asistencia técnica para la elaboración del expediente y el plan de gestión, explicó la Coordinadora de Intervención, Conservación y Restauración de bienes muebles e inmuebles del programa Tekorenda, arquitecta Silvia Rey.

El Templo San Buenaventura actualmente integra la Lista Indicativa del Paraguay desde el 6 de abril de 2022, un paso previo requerido para avanzar hacia una eventual candidatura formal como Patrimonio Mundial ante la UNSCO, comentó la arquitecta Rey.

Destacó que para lograr la inscripción, el Estado paraguayo deberá demostrar el Valor Universal Excepcional del bien, además de acreditar su autenticidad, integridad y la existencia de mecanismos adecuados para su protección, gestión y conservación a largo plazo.

La arquitecta Rey destacó que la agenda de trabajo incluyó reuniones técnicas, recorridos por el templo y su entorno, además de encuentros con representantes de la comunidad y otros actores locales vinculados al sitio patrimonial.

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Elaboran el expediente de postulación

Actualmente, los trabajos se concentran en la preparación del dossier de postulación, con estudios y antecedentes históricos y patrimoniales del templo. También se analizan sus valores y se construyen los argumentos que sustentarán la eventual candidatura de la iglesia San Buenaventura a Patrimonio Mundial ante la UNESCO, manifestó la arquitecta Rey.

En este proceso se desarrollan reuniones técnicas, recorridos por el templo y su entorno, así como encuentros con diferentes sectores de la comunidad de Yaguarón. La preparación se realiza de manera articulada entre la SNC, sus áreas técnicas vinculadas al patrimonio y el programa Tekorenda, especialistas nacionales y actores locales.

En esta etapa también participan Francisco Vidargas y la arquitecta Karla Martínez, especialistas provenientes de México, quienes brindan asistencia técnica para acompañar la elaboración del dossier.

Antecedentes y documentación

Con respecto a los antecedentes, estudios y documentación técnica relacionados con el Templo San Buenaventura, señaló que la SNC cuenta con todas las informaciones y dosier de la candidatura. Sin embargo, el expediente específico para su postulación como Patrimonio Mundial se encuentra actualmente en proceso de elaboración.

Las asistencias técnicas desarrolladas forman parte de esta etapa de preparación y buscan fortalecer los contenidos necesarios para una eventual presentación ante la UNESCO.

El expediente deberá ser presentado por el Estado paraguayo ante el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Conforme al cronograma establecido para las candidaturas, la presentación debe realizarse antes del 1 de febrero del 2027.

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La eventual postulación representa una oportunidad para avanzar hacia el reconocimiento internacional del valor patrimonial del Templo San Buenaventura de Yaguarón.

Sin embargo, el proceso también implica compromisos a largo plazo relacionados con la protección, gestión y conservación del templo, así como con su vinculación con la comunidad.

Historia

El Templo San Buenaventura de Yaguarón es una de las principales expresiones del barroco guaraní y un testimonio de la presencia franciscana en el Paraguay.

Esta iglesia fue declarada patrimonio histórico cultural del Paraguay, por Ley N°2206 del 2003. El Templo San Buenaventura es considerado como una de las mayores joyas provenientes de la época colonial de nuestro país. Su construcción del templo de la ciudad de Yaguarón, inicia en el año 1755 y culmina en 1772.

El retablo mayor del templo fue trabajado y dirigido por el tallista portugués José de Souza Cavadas. Posteriormente lo secundaron los indígenas.

Los talleres de artesanías dirigidos por los franciscanos hicieron que los nativos adquirieran cierta habilidad para tallar, que a su vez transmitieron a sus descendientes.

En su interior conserva una destacada riqueza artística en madera, con retablos, esculturas y otros elementos vinculados al trabajo de artistas europeos e indígenas formados por los franciscanos.