Obra teatral “Hablemos a calzón quitado” inicia su gira por Villa Elisa y Asunción

La primera función será este 24 de octubre, a las 20:00, en el Anfiteatro Municipal Rafael Rojas Doria de Villa Elisa. Posteriormente, la puesta llegará a la Sala Baudilio Alió del Teatro Municipal Ignacio A. Pane, en Asunción, con presentaciones el 25 y el 30 de octubre, también a las 20:00.

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La historia tiene como protagonista a Juan, un joven que intenta construir su propia identidad bajo la influencia de un padre sobreprotector. La llegada de Martín, un estudiante de filosofía, altera la dinámica familiar y pone en discusión las relaciones de poder, las imposiciones sociales y los límites que condicionan la libertad individual.

Con una combinación de humor, ternura y conflicto, la obra aborda temas como la amistad, el amor, la sexualidad y la búsqueda de autenticidad. A partir de las experiencias de sus personajes, propone una reflexión sobre los modelos de masculinidad y las expectativas sociales que pesan sobre los hombres.

La dirección está a cargo de Juan Hannes Bürgin, dramaturgo, docente y director teatral, fundador de la escuela Núremberg, en Baviera. El elenco está integrado por Yosué Ayala, Batata Caballero y Elvio Torres.

En Villa Elisa, las entradas cuestan G. 30.000, con una promoción de dos por G. 50.000. Para las funciones en Asunción, las anticipadas cuestan G. 50.000 y en puerta, G. 70.000. Para reservas y consultas está habilitado el número (0971) 964-150.