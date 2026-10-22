Cultura
22 de octubre de 2026 - 18:06

Obra teatral “Hablemos a calzón quitado” inicia su gira por Villa Elisa y Asunción

Hombre con barba y chaqueta de mezclilla escucha a otro con gafas y camisa de cuadros, en un ambiente iluminado.
Una escena de la obra que explora los vínculos familiares, la identidad y las expectativas sociales en torno a la masculinidad.Gentileza

La obra teatral “Hablemos a calzón quitado”, del dramaturgo argentino Guillermo Gentile, continuará su recorrido por los escenarios paraguayos con funciones en Villa Elisa y Asunción, luego de tres presentaciones en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA).

Por ABC Color
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La primera función será este 24 de octubre, a las 20:00, en el Anfiteatro Municipal Rafael Rojas Doria de Villa Elisa. Posteriormente, la puesta llegará a la Sala Baudilio Alió del Teatro Municipal Ignacio A. Pane, en Asunción, con presentaciones el 25 y el 30 de octubre, también a las 20:00.

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La historia tiene como protagonista a Juan, un joven que intenta construir su propia identidad bajo la influencia de un padre sobreprotector. La llegada de Martín, un estudiante de filosofía, altera la dinámica familiar y pone en discusión las relaciones de poder, las imposiciones sociales y los límites que condicionan la libertad individual.

Con una combinación de humor, ternura y conflicto, la obra aborda temas como la amistad, el amor, la sexualidad y la búsqueda de autenticidad. A partir de las experiencias de sus personajes, propone una reflexión sobre los modelos de masculinidad y las expectativas sociales que pesan sobre los hombres.

Actriz de pie con vestido oscuro de flores expresa intensidad, mientras otra sentada muestra sorpresa en un ambiente con tono verde.
Los actores Batata Caballero y Yousé Ayala, junto a Elvio Torres dan vida a los personajes de esta puesta teatral, que combina humor y conflicto para reflexionar sobre la libertad individual.

La dirección está a cargo de Juan Hannes Bürgin, dramaturgo, docente y director teatral, fundador de la escuela Núremberg, en Baviera. El elenco está integrado por Yosué Ayala, Batata Caballero y Elvio Torres.

En Villa Elisa, las entradas cuestan G. 30.000, con una promoción de dos por G. 50.000. Para las funciones en Asunción, las anticipadas cuestan G. 50.000 y en puerta, G. 70.000. Para reservas y consultas está habilitado el número (0971) 964-150.