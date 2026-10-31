Diseño y artesanía paraguaya: Casa debarro presenta la muestra “INTERNO”

Casa debarro presenta “INTERNO: una casa para todos”, una muestra en Exploratorio, ubicado en La Cuadrita, que propone un acercamiento a su universo creativo y a las personas que forman parte de su comunidad. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para conocer sus muebles, conversar sobre diseño y compartir los procesos que hay detrás de cada pieza.

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La propuesta está dirigida tanto a arquitectos, diseñadores y profesionales del ámbito creativo como al público interesado en el diseño y el mobiliario. A través de la muestra, los visitantes pueden descubrir no solo los objetos terminados, sino también los materiales, las técnicas, las pruebas y el trabajo artesanal que intervienen en su producción.

Fundada en 2019, Casa debarro desarrolla una línea de mobiliario que vincula la artesanía paraguaya con una mirada contemporánea del diseño. Desde su taller en Luque, trabaja junto a una red de artesanos y colaboradores, explorando distintos materiales y técnicas para crear piezas destinadas a los espacios cotidianos.

“Esta muestra es nuestra forma de decir gracias y de invitar a todos a sentirse parte. Casa debarro siempre se construyó con personas, y queremos celebrar justamente eso: el encuentro”, expresa el equipo de la marca sobre el sentido de la iniciativa.

Con “INTERNO”, Casa debarro propone compartir también las historias y el trabajo colectivo que acompañan la fabricación de sus muebles, en una experiencia que busca acercar al público a las distintas etapas de su proceso creativo.

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La muestra se puede visitar este sábado 31 de octubre en Exploratorio, ubicado en La Cuadrita, Asunción. La exposición permanecerá abierta hasta las 22:00.