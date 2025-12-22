Casa Bicentenario de la Literatura alberga a una nueva biblioteca pública

Con cerca de 5.000 libros de autores nacionales, el pasado viernes fue inaugurada la Biblioteca Pública de la Literatura Paraguaya Contemporánea. La misma fue creada a partir de un convenio entre la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP), el Centro Cultural de la República El Cabildo, con el apoyo del Consejo Nacional del Libro y la Lectura (Conalib).

La Casa Bicentenario de la Literatura “Augusto Roa Bastos” (México c/ Mcal. Estigarribia) alberga a este nuevo espacio, que apunta a convertirse en un punto de encuentro entre autores y lectores a partir de diversas actividades, según indicó Marcos Ybáñez, presidente de la SEP.

También destacó que esta biblioteca reúne materiales de autores de todos los departamentos, con el fin de dar a conocer al público el trabajo de los escritores de distintos puntos del país.

Ybáñez sostuvo que, a partir del programa Ñe’êry, tienen previsto realizar diversas actividades con estudiantes, así como ofrecer talleres de promoción de la lectura, de escritura y encuentros semanales con autores.

“No queremos que sea un depósito de libros”, sostuvo el presidente de la SEP. Comentó que 487 libros pertenecían a una biblioteca de la SEP que estaba en la Universidad Iberoamericana.

También se fueron sumando otros libros donados por los autores, así como ejemplares adquiridos por la Conalib, que proveyó también los muebles y una computadora. El CCR Cabildo también sumó materiales a este nuevo espacio.

Ybáñez detalló que en esta biblioteca se podrán encontrar cuentos, novelas, poesías, ensayos tanto en español, como en guaraní. También buscarán sumar trabajos en las lenguas de los distintos pueblos originarios.

Si bien el sitio ya se encuentra habilitado al público, el titular de la SEP afirmó que se están preparando con todo para el 2026, apuntando a desarrollar un nutrido calendario de actividades.

Equiparán más bibliotecas

El titular de la SEP, que también integra el Conalib, señaló que esta es la primera de las 20 bibliotecas públicas que serán equipadas a través del consejo que fue creado a partir de la Ley 7140/23 “De fomento a la lectura y el libro”.

Sostuvo que, sin embargo, el acceso a los libros sigue siendo aún muy restringido y, a veces, a los escritores les cuesta mucho producir sus materiales.

“Queremos que el Estado siga apoyando el fortalecimiento y la apertura de bibliotecas”, subrayó.

El horario de atención de la nueva biblioteca es de lunes a viernes, de 7:15 a 13:00. El acceso es libre y gratuito.