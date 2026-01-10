László Krasznahorkai: palabras del Nobel de Literatura 2025 ante el fallecimiento de su amigo, el cineasta húngaro Béla Tarr (1955 - 2026)

El cineasta húngaro Béla Tarr falleció el pasado martes 6 de enero a los 70 años de edad en la ciudad de Budapest, después de padecer lo que se ha informado en la prensa internacional como “una grave y prolongada enfermedad”. Icono del cine europeo independiente, se considera por consenso que su opera magna es la película de culto Sátántangó (1994), adaptación libre de la novela homónima de su paisano, el escritor László Krasznahorkai, galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2025.

Lea más: Fallece el gran cineasta Béla Tarr, estrecho colaborador del Nobel Krasznahorkai

László Krasznahorkai fue parte del estrecho círculo de colaboradores fundamentales de los proyectos de Béla Tarr, junto con el compositor Mihály Víg y la editora Ágnes Hranitzky, esposa de Tarr y codirectora de sus tres últimas obras.

Hay que mencionar también en este notable equipo al director de fotografía Fred Kelemen, que ha trabajado con Tarr en cintas como Utazás az Alföldön (1995), El hombre de Londres (2007) y El caballo de Turín (2011), y, por supuesto, a la actriz Erika Bók (Estike en Sátántangó, Henriette en El hombre de Londres y la hija de Ohlsdorfer en El caballo de Turín), que solamente ha aparecido en películas de Béla Tarr.

Lea más: El satantongo de Laszlo Krasznahorkai

Difundidas en castellano por los editores del sello Acantilado, Krasznahorkai ha escrito las siguientes palabras en homenaje póstumo a Béla Tarr:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La muerte de Béla Tarr ha sido una gran pérdida para todos, incluyéndome a mí. He perdido a un gran amigo, un compañero en la magia visual del cine oscuro en la pantalla, y en general: he perdido un cine oscuro, donde ya no habrá tanta luz como la que creó Béla. El cine permanece, para mí y para nosotros, vacío. Un nuevo mundo se avecina, nuevos vientos soplan. La vida nos ajustará cuentas uno a uno. Béla Tarr fue uno de los artistas más grandes de nuestro tiempo. Imparable, brutal, inquebrantable. Ahora, sin embargo, ha sido detenido, brutalmente destrozado por el destino que le ha acontecido. Cuando el arte pierde a un creador tan radical, por un tiempo parece que todo será terriblemente aburrido. ¿Quién será el próximo rebelde? ¿Quién dará un paso al frente? ¿Quién lo destrozará todo? Béla, regresa".