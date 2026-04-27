“La Europa que vio Augusto Roa Bastos”: nuevo libro rescata textos, crónicas y cartas del escritor paraguayo

Este miércoles 29 se realizará el lanzamiento de “La Europa que vio Augusto Roa Bastos”, un libro editado por Carla Fernandes y Mirta Roa, que reúne los escritos realizados por el autor paraguayo durante su viaje a Europa en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial.

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“Estos textos permiten aproximarse a su etapa inicial como periodista, revelando una mirada directa sobre un periodo histórico decisivo y anticipando elementos que luego definirían su obra literaria”, detallaron acerca de este material.

El libro, presentado por la Fundación Roa Bastos y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), es el fruto de una investigación exhaustiva, realizada por Carla Fernandes, investigadora de la Universidad Bordeaux Montaigne.

Según destacaron, los textos que reúne el libro “no solo reflejan una experiencia personal, sino que también evidencian la formación de una voz crítica, sensible y profundamente humana frente a la realidad de su tiempo”.

La presentación se llevará a cabo este miércoles a las 18:30 en el Espacio Cultural Augusto Roa Bastos de la OEI (Humaitá 558). El acto contará con la presencia de Carla Fernandes y Mirta Roa, quienes darán más detalles acerca de este nuevo material.

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Augusto Roa Bastos es considerado el escritor paraguayo más destacado. En 1989 obtuvo el Premio Cervantes, el principal reconocimiento de las letras hispanas. Este domingo 26 de abril se cumplieron 21 años de su fallecimiento, ocurrido en Asunción en el año 2005.