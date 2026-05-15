Escritores uruguayos destacan rescate histórico guaraní-jesuítico de Santiago

Los autores paraguayos Jorge Benítez Cabral y Stella Bogarín Frutos participaron del encuentro académico, donde expusieron la obra literaria centrada en las Misiones Jesuíticas. El historiador uruguayo Oscar Padrón Favre, de Durazno (Uruguay), resaltó el valor del trabajo investigativo sobre Santiago y el importante patrimonio histórico que conserva la antigua misión.

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Padrón Favre señaló que este tipo de investigaciones resultan fundamentales en momentos en que las misiones impulsadas por los jesuitas cumplen 400 años de su proceso fundacional. Además, valoró la difusión de imágenes y objetos históricos relacionados con las reducciones guaraní-jesuíticas.

El coordinador de la Jornada de Geohistoria Regional, Fernando Ochoteco, de Florida (Uruguay), coincidió en que el libro representa un valioso rescate histórico sobre la antigua reducción de Santiago y forma parte de un creciente movimiento de recuperación patrimonial de las 30 reducciones jesuíticas.

Por su parte, el profesor Luis Pacheco, historiador de Minas, calificó de excelente la participación paraguaya en la jornada. También recordó la fuerte presencia de paraguayos en antiguos registros genealógicos de Uruguay, mencionando incluso antecedentes familiares propios vinculados al Paraguay.

El historiador Bruno Vuan, de Mercedes (Uruguay), destacó que la presencia del libro en la Jornada de Geohistoria no fue “circunstancial, sino sustancial”. Reveló además que mantiene vínculos familiares con la familia Ímas de Santiago, Misiones, por lo que la obra posee para él un significado especial.

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Próxima presentación

Jorge Benítez anunció que el proceso de investigación de “Suenan los Secretos de Santiago” será presentado este sábado 16 de mayo, a las 17:00, durante el evento “Los Museos se muestran”, en el Centro Cultural del Puerto de Asunción.

Igualmente, adelantó que el libro tendrá su presentación oficial en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Asunción, con apoyo de la Editorial El Lector. La actividad está prevista para el 31 de mayo, a las 15.00, en el Auditorio Elvio Romero.

“Suenan los Secretos de Santiago” ya fue presentado anteriormente en el Museo de Itaipú Tierra Guaraní, en Hernandarias, y en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, en Fernando de la Mora. El primer lanzamiento se realizó en Santiago, el 30 de diciembre de 2025.

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