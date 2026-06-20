Literatura
20 de junio de 2026 a la - 14:30

Lanzarán “Yvytu Arandu, Viento de Sabiduría”, una recopilación de obras teatrales en Acahay

Jóvenes y docentes de la Escuela Municipal de Teatro Oropel de Acahay.
Los escritores, jóvenes y docentes de la Escuela Municipal de Teatro Oropel de Acahay.Emilce Ramírez

ACAHAY. La Escuela Municipal de Teatro Oropel presentará el próximo lunes 22 de este mes, a las 10:00, la antología “Yvytu Arandu, Viento de Sabiduría”. La colección reúne 35 obras teatrales cortas creadas por alumnos y docentes de la institución.

Por Emilce Ramírez

La presentación de la antología “Yvytu Arandu, Viento de Sabiduría”, se llevará a cabo en el salón de la Municipalidad de Acahay. La presentación estará a cargo del poeta, narrador, dramaturgo y actor Moncho Azuaga, distinguido con el Premio Nacional de Literatura 2023.

El libro “Yvytu Arandu, Viento de Sabiduría”, con 35 obras teatrales de alumnos y docentes, será presentado en Acahay
El libro “Yvytu Arandu, Viento de Sabiduría”, con 35 obras teatrales de alumnos y docentes, será presentado en Acahay.

El libro constituye un importante aporte a la dramaturgia paraguaya y representa un logro para la producción cultural del distrito, explicó el responsable de la Escuela Municipal de Teatro Oropel, profesor Líder Efraín González.

Explicó que la colección de textos se convergen en sus páginas las voces de 32 autores, quienes plasman historias y reflexiones inspiradas en las vivencias, costumbres y sentimientos de la comunidad acahaiense.

Lea más: De Paraguarí a Asunción: Libros, Obras, Poemas y Músicas

Apoyo de Fondec

La edición de la obra fue posible gracias al apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC), cuyo financiamiento permitió concretar un proyecto que busca fortalecer la creación artística y promover la literatura dramática en el interior del país.

Lea más: Orquesta de Cateura se presentará en San José, California, acompañando la fiesta albirroja

El acceso al evento será libre y gratuito, y los organizadores invitan a la ciudadanía, referentes culturales a acompañar esta celebración del arte y la literatura nacida en Acahay.