Lanzarán “Yvytu Arandu, Viento de Sabiduría”, una recopilación de obras teatrales en Acahay

La presentación de la antología “Yvytu Arandu, Viento de Sabiduría”, se llevará a cabo en el salón de la Municipalidad de Acahay. La presentación estará a cargo del poeta, narrador, dramaturgo y actor Moncho Azuaga, distinguido con el Premio Nacional de Literatura 2023.

El libro constituye un importante aporte a la dramaturgia paraguaya y representa un logro para la producción cultural del distrito, explicó el responsable de la Escuela Municipal de Teatro Oropel, profesor Líder Efraín González.

Explicó que la colección de textos se convergen en sus páginas las voces de 32 autores, quienes plasman historias y reflexiones inspiradas en las vivencias, costumbres y sentimientos de la comunidad acahaiense.

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Apoyo de Fondec

La edición de la obra fue posible gracias al apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC), cuyo financiamiento permitió concretar un proyecto que busca fortalecer la creación artística y promover la literatura dramática en el interior del país.

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El acceso al evento será libre y gratuito, y los organizadores invitan a la ciudadanía, referentes culturales a acompañar esta celebración del arte y la literatura nacida en Acahay.