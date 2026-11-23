La reconocida poeta, escritora y diplomática paraguaya Lourdes Espínola Wiezell presentará este martes 24 su nuevo libro “Bitácora. Huellas en el Centro Cultural República del Paraguay”. Será a las 20:00 en la Alianza Francesa de Asunción (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos).

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La presentación contará con la participación del periodista y escritor Mario Ferreiro, quien conversará con la autora acerca de este material que reúne experiencias, testimonios y reflexiones sobre el papel de la cultura como instrumento de diálogo, identidad y proyección internacional.

Tomando la imagen de la bitácora que llevaban los capitanes de las embarcaciones, Lourdes Espínola ofrece en este libro un “cuaderno de navegación” con acontecimientos, testimonios fotográficos y reflexiones del tiempo en el que estuvo al frente del Centro Cultural República del Paraguay en Buenos Aires.

“Bitácora no pretende ser una memoria institucional convencional. Se trata de un registro personal que combina la experiencia directa de la gestión cultural con una reflexión sobre los principios que orientaron las iniciativas desarrolladas durante aquellos años”, señala un comunicado de prensa.

Espínola estuvo de 2019 a 2023 en dicho centro cultural, el cual es el único centro cultural oficial paraguayo fuera del territorio nacional.

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En esta obra, la autora destaca el valor del soft power o poder blando, y a la diplomacia cultural como una herramienta para fortalecer la presencia internacional del Paraguay y dar a conocer nuevas facetas de su patrimonio, su creatividad y su identidad.

El prólogo del libro fue realizado por el Embajador Sergio Alberto Baur, presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina, quien destacó que el trabajo de Espínola se inscribe “en una tradición de diplomacia cultural entendida no como un complemento ornamental de la política exterior, sino como una dimensión sustancial de ella”.

“El estudio posee un mérito inicial que conviene subrayar: surge de la práctica concreta de la gestión cultural y no únicamente de una aproximación teórica. Esa doble condición —la de investigadora y protagonista— le otorga al texto una densidad particular, ya que combina observación directa, conocimiento del funcionamiento diplomático y una reflexión conceptual bien articulada”, añadió.

El acto se desarrollará en la Mediateca y el Patio Colonial de la Alianza Francesa. Como cierre tendrá un momento musical a cargo de la guitarrista Luz María Bobadilla y la cantautora nivaclé Bianca Orqueda.