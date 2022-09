Silvestre y La Naranja se pone “picante” para Paraguay

Silvestre y La Naranja es una de las bandas del pop cancionero que se destaca en la escena argentina y latinoamericana. Posee influencias del funk, soul & R&B y está formada por Justo Fernández Madero, Francisco Nicholson, Fernando Laprida y Lucas Grasso. Llevan editados cuatro álbumes de estudio: “Silvestre y La Naranja”, “Laguna”, “ANIM4LES” y “SUPERSTICIONES”.

Lea más: ReciclArte: ¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

El grupo ha girado por todo el país vecino presentándose en los mejores escenarios de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, San Juan y la Patagonia. Además, se presentó en numerosos festivales como el Music Wins 2016, Festival BUE 2017, Wateke 2019, Cosquín Rock 2022, Quilmes Rock 2022, Lollapalooza Chile 2022 y han compartido escenario con artistas de renombre internacional.

Esta será la primera visita del grupo a Paraguay, algo que para su cantante Justo Fernández Madero significa una alegría pues ya tenían “muchas ganas de visitar Paraguay” desde donde reciben muchos mensajes. “Qué mejor que en el ReciclArte, un festival de esta envergadura, tan picante, tan bueno y con bandas tan interesantes. Estamos muy contentos de seguir expandiendo nuestra música a países hermanos”, señaló.

Hermandad musical

La historia de la banda se remonta al colegio, donde un grupo de amigos compartía el gusto en común de la música sin más pretensiones.

“Silvestre tiene una historia larga como un proceso de maduración. Todos somos amigos desde antes y se fue dando que congeniamos bien con la música. Al comienzo éramos muy chicos y la primera etapa fue más inocente, orgánica. Pero estábamos terminando recién el colegio, sin mucha proyección, obviamente podés soñarlo pero al principio estás simplemente tocando”, expresó.

Su primer trabajo homónimo es un álbum de ocho canciones donde prima el sonido folk y la característica del banjo como columna vertebral. En esa época, alrededor de 2012, había bandas que servían de influencia a Justo, por eso el sonido recayó hacia ese estilo.

Luego de ese disco la banda tuvo un hiato, del que regresaron con “Laguna” que “fue más nuestro primer disco de larga duración porque el primero fue un EP. Ese fue el cambio más drástico”, afirmó el músico.

“Entre 2018 y 2019 retoma la banda y hacemos “ANIM4LES”. Ahí sentimos que realmente encontramos más nuestra esencia de sonido y también se da que tienen muy bien recibimiento las canciones. Después el proyecto creció en la pandemia, quizás en oposición a lo que la mayoría podría pensar. Luego sacamos “SUPERSTICIONES”. Este año grabamos en marzo, en Chile, nuestro próximo disco y “Fiebre atemporal” es el primer adelanto”, redondeó.

Justo confirmó que dentro de ese proceso de maduración interna asumieron el hecho de que todo género musical puede ser posible dentro de la música de la banda. “Internamente somos muy variados. A mí me encanta el rock y el pop y también el R&B y lo urbano, me divierte meterle cucharadas de diferentes cosas a la fórmula. Silvestre no es una banda que se mantiene rígida en un estilo. También hay algo de la época que te permite jugar con diferentes estilos, no ponerse muchas barreras estilísticas”, sentenció.

Lea más: “Puro sentimiento” en cálido y luminoso show debut de Zoe Gotusso en Paraguay

A la espera del nuevo disco

El grupo sigue presentando el primer adelanto (“Fiebre atemporal”) de lo que será su nuevo disco que fue grabado en Estudio del Sur (Chile), estudio donde grabaron Mac Miller y varios artistas de renombre internacional. La producción musical estuvo a cargo de la banda junto a la visión de Mateo Rodo, de Lucas & The Woods, quien también participó como ingeniero de grabación.

“Tenemos ya la esencia de la producción muy instalada en nuestro proceso”, explicó el artista, ya que todos los álbumes siempre fueron producidos por el grupo. Ahora se sumó Rodo para aportar su magia. “Mateo tiene una perspectiva y mirada general espectacular. También fue ingeniero, algo que no es menor. Hizo mucho en la generación del sonido, porque en la ingeniería hay mucha producción estética. El proceso con Mateo fue lindo, un proceso donde todos aprendimos de todos”, consideró.

Además el estudio de grabación está ubicado en el Valle de María Pinto, una zona que es todo campo a tan solo una hora de Santiago. A diferencia de los anteriores discos, este fue grabado con la banda trabajando en conjunto todo el tiempo y en ese contexto como de “retiro espiritual”, dijo Justo.

“Veníamos grabando todo en estudios de Buenos Aires como NAC y Aguaribay, de Nicolás Kalwill, quien nos mezcla todos los discos y es nuestro gurú sonoro. En Chile queríamos tener la dinámica de estar los cuatro sumergidos 24/7 en algún lugar y tener esa experiencia como más vintage que hoy no se hace mucho”, contó.

“Tienen otro tinte las composiciones. Pero creo que el mayor diferencial es el proceso de grabación, la parte técnica y del audio. Estábamos todos más metidos en todo. Con los pros y los contras, porque era muy intenso. La energía de haber grabado ahí y la técnica de haber grabado en un estudio muy pro le dio algo único”, remarcó el artista.

También en la parte lírica detalló que todos estuvieron más involucrados desde el inicio de las composiciones. “Vuelvo a lo de Chile porque creo que esa dinámica le dio una estampa. Creo que hay una búsqueda también de lenguaje y poética, quisimos buscarle un poquito más de carne, que sea más jugosa la letra con un vocabulario que quizás no usábamos antes o palabras que llamen más la atención”, dijo.

Una escena en expansión

“La escena acá está re fogosa”, habló también en otro momento pensando en cómo se vive la música en Argentina, ya que colaboran o participan constantemente con bandas amigas. Justamente en el nuevo disco habrá participaciones de Goyo Degano (Bandalos Chinos) y Esmeralda Escalante (AINDA).

“Hay un montón de cosas pasando y se genera una re hermandad. Con Bandalos Chinos hay una amistad previa a los proyectos. Con los AINDA también. Ahora estamos en el mismo circuito. Está bueno verlo de esa forma, no hay un sentimiento de competitividad, es una hermandad y nos vamos nutriendo unos de otros. Bandalos es una referencia para mí. El demo de “Fiebre” por ejemplo se lo mandé a Chapi (Bandalos). Hay ese nivel de relación, de tirarse todos para arriba y potenciarse”, planteó.

Para él, la enseñanza más grande que vive constantemente gracias a haber empezado la banda es “muy personal”. “Silvestre es ante todo un grupo de amigos. Ahora estamos como viviendo un sueño o cada vez está más cerca una vida soñada para nosotros que nunca pensamos que iba a llegar”.

“El camino artístico siempre puede ser complicado y al ser un laburo tan poco estandarizado o regular tenés que encontrarle la vuelta. También hay muchos sentimientos involucrados porque estás creando algo muy tuyo. Me pone feliz ser referente en algún punto para la gente porque me puedo identificar con alguien de 18 años y darle esa esperanza que en su momento a mí me faltaba. A Silvestre le queda mucho por hacer, estamos recién arrancando. Hay que perseguir lo que te gusta porque o si no los días no se disfrutan”, sentenció.

Lea más: Festival ReciclArte: ¿A qué hora toca cada banda?

Explosión en vivo

Acerca de su acercamiento al vivo y sobre lo que presentarán aquí, prometió que serán presentaciones “picantes”. “En vivo la parte instrumental la explotamos más. Crecí escuchando a los Beatles, la cuna de la canción pop, entonces nos gusta meterle ese condimento extra instrumental”.

“Estamos con un show muy arriba, muy manija y muy contentos de ir a Paraguay y de conocer un público nuevo. Haremos un paneo por los últimos dos discos. Nos encanta, es una aventura. Que la gente escuche nuestras canciones en otro país es una locura. Será un show muy picante, va a valer la pena”, cerró.

El show de esta noche será en el bar Sacramento (Avda. Sacramento y España) donde también actuarán sus compatriotas de Gauchito Club. El inicio está marcado para las 23:00. Las entradas se venden por Ticketea a G. 50.000.

Ambos grupos tocan también este sábado 10 en el primer día de ReciclArte, en el Jockey Club Paraguayo. También quedan entradas en venta por Ticketea.