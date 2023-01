Histeria: “Somos una generación muy emocional”

Macarena Olmedo (Voz), César Chávez (Guitarra), Sebastián Arias (Bajo) y Manuel Salazar (Batería) son los responsables de dar vida a Histeria, una banda que supo de idas, venidas y cambios. Pero ahora, se encuentran en un proceso de consolidación, ya que solo el año pasado lanzaron el álbum, videoclips, han actuado tanto en Asunción como en otras ciudades de país y han compartido con muchas bandas de la escena.

Este camino está cimentado en canciones en las cuales ellos abordan temas que, al decir de su vocalista, son necesarios de revisar, como la depresión, la ansiedad o la tristeza. “Somos una generación muy emocional”, dijo Macarena en conversación con ABC Color al respecto de la necesidad de volcar estos sentires en sus temas.

La cantante, quien entró a la banda en octubre de 2021, afirmó además que poder hablar de estas cosas y conectar así con sus compañeros y con el público es algo que reconforta a todo ser humano. Ella legó al grupo luego de que ya haya salido el primer material, pero para ella entrar fue como si estuviera necesitando eso en esa etapa de su vida.

“Lo más lindo fue encontrarme con músicas que parecieran que yo escribí, en el sentido de que me sentí súper identificada y al mismo tiempo te das cuenta que no sos la única que pasa por estas cosas. Eso es importante al escuchar música, sentirte representado en algo y saber que no sos la única que sufre. Yo no escribí los temas pero siento que yo viví eso. Yo estuve ahí, sé lo que se siente”, afirmó.

Olmedo expresó que un deseo de la banda es que la gente piense también de esta forma porque, según confesó, “todos podemos atravesar problemas mentales de repente, es algo normal y que hay que normalizar”. En ese sentido, añadió: “mucha gente quiere esconder o fingir que todo está bien y este álbum quiere hacerle frente a esto diciendo que si no estamos bien también podemos seguir pero es importante pedir ayuda”.

De hecho, el álbum termina con la canción llamada “Confesión” que es la que da el mensaje de que todo va a estar bien, “porque es cierto, todo puede estar mejor en algún momento y pensar así nos ayuda a seguir cada día”, señaló Macarena.

Sentirse en casa

La cantante, quien con Histeria tiene su primera experiencia profesional, aprovechó también para hablar de la “simpática” conexión que tiene con sus compañeros, algo que la hace sentirse en casa, muy querida y cómoda al cantar las canciones.

“Con César nos identificamos porque tenemos casi las mismas experiencias, siempre nos reímos y jodemos de que vamos a escribir músicas depresivas, con Seba hablamos de jueguitos y Manu es el papá del grupo, el que viene y te habla, te cuenta datos históricos. Ellos me recibieron con los brazos abiertos y fue increíble, me dieron mi tiempo de adaptación porque en realidad soy súper tímida”, explicó la voz del grupo.

Pero al subirse a un escenario todo se transforma para ella, ya que se conecta con las músicas desde lo más profundo. Al cantar, dijo que piensa en cómo la gente también puede sentirse identificada con lo que dice, entonces eso le da más fuerzas.

“Es como que todos estamos juntos en el mismo sufrir, todos estamos de repente en una edad que no sabemos qué vamos a hacer de nuestras vidas. Somos una generación muy emocional. Eso nos ayuda a conectarnos y es reconfortante saber que la gente está conmigo”, pensó.

Tocar en comunidad

Con el nuevo álbum, en poco más de un año la banda supo hacerse un camino en diferentes lugares y también se destacó por abrirse a compartir con bandas de la escena que tienen distintos años de trayectoria, porque para ellos en ese intercambio hay un aprendizaje.

“Es re lindo ver a las bandas que están luchando ahí codo a codo con nosotros. Da gusto ver cuando el otro lanza una música, un video o tiene un toque, nos pone re felices. Nosotros somos de esos a los que más nos gusta apoyar a los otros porque sabemos lo que se siente que te apoyen, porque hay veces que damos muchísimo de nosotros para sacar un tema nomás y no es fácil. Por eso cualquier tipo de apoyo emocional que podamos dar al otro nos hace bien. Además nos pone felices de que nos inviten a tocar”, afirmó.

Este presente los encuentra con más planes, como volver a grabar las canciones del primer álbum con la voz de Macarena y seguir compartiendo y conquistando espacios. También están desarrollando un camino más fuerte para escribir nuevas canciones juntos.

“El 2023 se viene con todo, más música y toques. Nos gusta mucho conectar con la gente y otras bandas porque al final todos estamos en el mismo barco de la música nacional”, dijo la artista quien con Histeria se presentará este 7 de enero en el aniversario del grupo Desde mi interior junto a Prathna y Marea Fuerte. El concierto será en Die Mannschaft del centro, ubicado en Eligio Ayala 1049. Entradas a G. 10.000.

“Es un gusto poder compartir y que le llegue tu mensaje a una persona se siente muy lindo”, dijo Macarena para quien en poco tiempo toda su vida cambió. “Esto me demostró que puedo hacer muchas cosas que jamás pensé que haría, como cantar en una banda. Ser parte de Histeria me ayudó muchísimo y me hizo re feliz también ver cómo crecen mis compañeros al mismo tiempo que yo”, expresó la voz del grupo que con la música busca paz mental en medio del sistema de tormentas.