Mauri Rodas: “Solo Set 1A es un homenaje a la gente que siempre estuvo a mi lado”

“Me da todo pirĩ” (piel de gallina), expresó Mauri Rodas en una conversación a tan solo días del estreno. Esa emoción a flor de piel se da porque para él, este será un show que representa todo un desafío “en un punto súper alto” para su carrera.

Lea más: “¿A dónde van los cisnes?” impacta, conmueve y estruja el corazón

Para empezar a pensar en una narrativa, Mauri comenzó a sacar las cajas de su memoria y a revisar todas las canciones que escribió, desde sus inicios, como las no publicadas, las grabaciones caseras y las editadas con todos los grupos que integró, desde aquella banda de colegio llamada La Sociedad, hasta pasando por la historia de Los Verduleros, Área 69 y Los Chamos del Momento. Luego ya vinieron BritRanchera y Mauricio y Las Cigarras.

Pero además de temas compuestos por él, forma parte del repertorio una versión de una canción de otro autor, que no reveló para mantener la sorpresa. “Me topé con esa canción que en mi vida pensé que iba a tocar”, confesó.

Rodas se enfrentó así a una camionada de recuerdos, un ejercicio que le puso en un lugar reflexivo, donde por más que el camino haya sido “difícil” pudo sentir gratitud sobre el proceso. “Al repasar todo me vienen un montón de recuerdos, por todo lo que pasé, todo lo que pasa uno como artista, el reconocimiento del público, el apoyo de la familia, amigos, la gente que ya no está y la que sigue estando hasta hoy”, afirmó, por lo que al pensar en definir Solo Set 1A dice que es “un homenaje a la gente que siempre estuvo a mi lado, que siempre me acompañó desde el día cero, y un tributo a la música y al tiempo que uno le dedicó”.

Luego de haber hecho ya varios ensayos generales, evaluó que el show tiene muchos picos emocionales. “Obviamente para mí es más fácil llegar a sentir eso porque conozco las canciones desde la piedra angular pero creo que las versiones que hicimos tienen esa carga y esa fuerza para que, si alguien realmente conecta puede llegar a tocarle fibras interesantes, que es uno de los objetivos haciendo esta obra musical, para disfrutar con la gente que me conoce y para que también me conozca gente que no me conoce”, remarcó.

El trabajo colectivo

Rodas contó que la idea de una puesta musical de esta envergadura ya la tenía hace mucho, inspirado en propuestas como las que ofrecieron la banda Deliverans, en un show llamado “Luz, sangre y agua”, en 2018, con dirección de Paola Irún, y el show “Crisálida” de Lucero Sarambí, realizado el año pasado.

Con el afán de intercambiar ideas, fue encontrando aliados por el camino. En ese sentido, Mauri creó el espectáculo en conjunto con Amarillo, estudio creativo de la misma Lucero junto a Clari Lezcano quien es VJ, audiovisualista y fotógrafa.

“Es la primera vez que hago algo así y, te soy sincero, quiero hacer esto el resto de mi vida. No me imagino haciendo otras cosas, porque creo que nos metimos tanto en el proyecto que lo venimos pensando desde octubre del año pasado y para mí va a ser un sueño cumplido”.

Algo que también aprendió en el proceso de creación colectiva fue a valorar las miradas, las voces y la escucha de los demás. “Si bien al principio de mi carrera era más cerrado, empecé también a madurar cuando trabajé con productores para discos de Las Cigarras. Esa visión externa es nutritiva”, señaló.

“Con Lucero y Clari nos sentamos mano a mano a escuchar las canciones. Si tenemos que ponerle en el escenario a ellas lo haría, porque sugirieron muchísimas ideas de cambio y aprobaron cosas que a mí me parecía que estaban medio mal, pero yo necesitaba que me hagan ver algo más. Con las chicas en la producción somos un tridente explosivo de solucionar cosas y crear. Pocas veces trabajé con producciones tan grandes y gente tan copada. Toda gente trabajadora, responsable, comprometida”, reconoció, resaltando también el trabajo de la productora Félix.

La simbología del lugar

Buscando encontrar “nuevos lugares, nuevas experiencias con la música para la gente” este show empezó con la idea de hacer en la casa de un amigo, que tenía bastante espacio sin usar. “Siempre la idea fue en un espacio alternativo”, reconoció.

Pero el camino lo llevó a encontrarse con el renovado Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A Ycuá Bolaños. Cuando fueron a ver el lugar por primera vez, ya desde el estacionamiento quedaron impresionados. “Entramos y cada vez había más cosas, lugares y con una construcción exquisita. Al llegar al lugar donde va a ser el show, que es la Plaza de las Sombras, la decisión fue unánime, tajante y ese mismo día empezamos a visualizar”, detalló Rodas, celebrando incluso lo bien que fueron recibidos por la gente que trabaja en el lugar.

El músico no es ajeno a la “carga emocional” del sitio donde en 2004 ocurriera una de las tragedias más grandes del país. “Es tan fuerte el sentir del lugar que es casi protagonista de esto. Si bien están las canciones el lugar es fundamental para que esto suceda, porque nos abrió un abanico de posibilidades en lo que fue un proceso sano, lindo y emotivo”, pensó.

“El lugar es hermoso, de verdad hay paz. Lógico que es fuerte porque fue una tragedia muy grande que jamás vamos a olvidar. Ojalá podamos llevar una energía nueva, buena y me parece que la música y el arte son canales interesantes para eso. Yo estoy muy comprometido a darle visibilidad al lugar, quiero que vaya todo el mundo, no solo a mi concierto, pero en cualquier ocasión”, subrayó.

Con el hecho de haber logrado esta idea, Mauri está orgulloso porque siempre le gustó la música que se genera “en lugares o espacios así, no tan comunes” porque le gusta “la intimidad”. “Prefiero mil veces estar rodeado de 20 personas que me estén mirando y entendiendo lo que pasa a 20.000. Si hacemos una revisión, mi yo de 20 años diría lo mismo porque me gusta esa intimidad, esa energía tan directa que se genera. Me gustaría seguir llevando la música a lugares y de esta forma”, dijo.

Un camino de crecimiento

Mauri afirma que siempre hubo un deseo de estar cerca de la música, desde aquellos primeros conciertos a los que asistió, como también la llama que se encendió y que lo motivó a querer hacer también música. Haciendo una evaluación desde que empezó en su juventud hasta hoy, expresó que “evidentemente tuve muchos desaciertos como también aciertos, porque generalmente al comienzo uno no sabe con qué se enfrenta”, confesó.

“Pero la verdad, cuando mirás hacia atrás te das cuenta que si no hubieses hecho eso mal no hubieras estado acá tampoco. Si no hubieses fallado. Honestamente, así como soy muy duro conmigo también soy fan de las cosas que hago, me reconozco, me doy mi lugar. Uno tiene que creer primero que puede hacerlo y sabe hacerlo y eso va para cualquier oficio. Las cosas que uno falló en el pasado son aprendizajes, obviamente no volvería hacer, pero qué bueno si no salió porque me trajo hasta acá”.

Atravesando la emoción

“Estoy en un estado emotivo constante, puede ser una ansiedad disfrazada”, mencionó entre risas el artista, quien ya desea que llegue el encuentro con la gente para poder mostrar lo que tiene para dar. “Es un desafío donde yo, loco, me pongo en el medio con millones de instrumentos. Si bien siempre fui curioso, entiendo y sé tocar algunas cosas, no soy un erudito, pero le pongo onda”, afirmó con una sonrisa.

Asimismo, precisó que gracias a este evento pudo encontrarse con nuevas técnicas o formas de hacer música. “Siempre me gustó la parte percutiva, el piano. Entonces el escenario es una instalación el escenario donde tengo todos los instrumentos conectados a la loopeadora que es la “mater” del concierto”, adelantó.

Gracias a esto, prosiguió, llegó a lugares “donde nunca hubiera llegado con solo una guitarra”. “Esto me abrió la cabeza, me dio la seguridad al no ser un músico académico ni virtuoso y pude entender que el ser curioso y caradura genera esa necesidad creativa”, explicó.

Que todo esto suceda en un lugar que “pide a gritos que vayamos” es también para él la coronación de todo su esfuerzo. “Estar ahí te da ganas de hacer, vivir, generar. Un lugar donde pasó algo tan feo ahora brotó algo tan lindo. Por todo esto es un evento muy importante, pongo la cara por toda la gente que está trabajando detrás, porque no hubiese sido ni el 5% de lo que es si no se daba así”, reconoció.

De esta manera Mauri invitó a recorrer con él una historia que por más que sea la suya puede ser la de cualquier artista. “Es un concierto pero no es un concierto”, bromeó. “La onda es disfrutar, sentir el lugar, si querés estar sentado, bailar o pararte a caminar por la Plaza de las Sombras, respirar, sentir, todo está permitido”, cerró.

Las funciones son hoy a las 19:00 y 21:00, y mañana a las 18:30 y 20:30. Las entradas cuestan G. 100.000 y se venden a través de la página tuti.com.py.