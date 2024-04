Juanjo Corbalán Cuarteto presenta “Jazz no es polca”, un viaje desde los orígenes a lo universal

Juanjo Corbalán está en un tren de regreso de Bremen a Frankfurt. Allí estaba participando del festival “Jazz Ahead” junto a su compañera, la saxofonista Lara Barreto, mientras esperaban que lleguen los demás integrantes del grupo, Víctor Álvarez (piano) y Seba Ramírez (batería). Juntos ya comenzaron otra aventura por Europa, donde presentan el nuevo disco.

Pero en medio de estas idas y vueltas el arpista encuentra un momento para detenerse a reflexionar sobre este trabajo que no es fruto de algo fortuito, sino de todo un proceso que empezó desde que él mismo comenzó a tocar el arpa: el del experimento y la búsqueda constante de algo original.

“Es como un juego de palabras, como lo hace mucha gente, como Mburucujazz. Es que el jazz como género literalmente no es polca paraguaya, y sé que el nombre del disco parece algo declaratorio, pero es un juego simplemente de que ‘ya no es polca’ lo que venimos haciendo, porque nos vamos alejando de lo que es la tradición en sí, si bien vengo de eso, porque tocando el arpa la música paraguaya siempre estuvo súper arraigada a mis vivencias”, explicó Juanjo por Zoom, mientras seguía viaje.

Esta picardía fue así una excusa linda para que el grupo pueda reflejar también lo que han ido descubriendo juntos, como “intercambiar tantas influencias, haber conocido muchos artistas y los viajes”, señaló.

Hacia una sonoridad universal

Juanjo destacó que el álbum fue posible gracias a que el cuarteto ganó en 2022 el primer lugar del Dutch Harp Festival, y el premio era potenciar el desarrollo artístico del ganador, apoyando así cualquier iniciativa del artista.

Según el comunicado de prensa que lanzó el grupo, este disco está basado en sonoridades que fusionan el folclore paraguayo, ritmos latinoamericanos, elementos del jazz e influencias de la música contemporánea del siglo XX. Además, contaron con la dirección musical del gran pianista y compositor brasileño André Marques, discípulo de Hermeto Pascoal, grandes inspiraciones en la visión del cuarteto.

Rodeado de arpa y piano, entre fines de 2022 y comienzos de 2023 Juanjo se puso a componer, escribiendo todas las ideas que se cruzaban. “Eso va tomando forma a medida que voy creando y pensando exclusivamente para el cuarteto de arpa, saxo, piano y batería”, detalló. Como parte del proceso, iba compartiendo lo escrito por Marques, quien ofrecía sus criterios y devoluciones, algo que para ellos fue maravilloso al ser el pianista uno de sus “ídolos musicales”.

“Nosotros somos muy fans de Hermeto Pascoal, es una gran influencia para lo que venimos desarrollando con el cuarteto, de alguna manera nos vemos reflejados en esa sonoridad y búsqueda, porque con Hermeto podés escuchar folclore, música de raíz brasileña, mezclado con un montón de cosas. Y es por ese camino donde estamos intentando llevar a la música paraguaya, con una mezcla de tonalidades, herramientas musicales, tímbricas, armónicas, entonces me gustaba tener esta estética y encaminarla”, refirió Corbalán.

Fue así que el año pasado se realizó en Paraguay la tercera edición del festival Jazz Sudaca, creado por Juanjo y Lara. Entre otros artistas, invitaron a André Marques, quien se quedó luego para dirigir la grabación del disco.

“Terminó el festival y entramos a grabar. Básicamente las músicas nacieron de esa manera. Se engendró de una forma bastante orgánica, con el instrumento tocando, viendo qué se podría generar. Luego en ensayo se van filtrando posibilidades, es el momento de intercambio de pareceres, porque obviamente no puedo escribir como un baterista por ejemplo, y esos momentos son grandiosos y vamos mejorando ideas. Se crea una sinergia musical muy interesante, es la magia de la música, pasar de lo escrito a lo real, ahí aparece la concepción musical verdadera”, expresó.

Orgullosos por el origen

“Es difícil categorizar o definir el género musical que relata este álbum” pero “nos encontramos ante un abanico de posibilidades sonoras que permiten la constante búsqueda de lo original y lo propio”, citan también su comunicado. Por lo que en esta entrevista, Corbalán explicó que para él eso original “es algo que hacés de una manera sincera, a través de una búsqueda, que tenga una carga de experiencias, identidad; algo que viene de vos, de tu origen, de tu ser, de tus vivencias musicales”.

Al respecto, afirmó que ese deseo atraviesa desde siempre al cuarteto, “porque siempre intentamos hacer cosas que vengan de nuestros orígenes, de esa búsqueda de enaltecer lo que viene de nuestro origen y sumar sonoridades de nuestras influencias. Me refiero a original por ese sentido, crear algo tuyo y poder difundirlo”, subrayó.

Como parte de esa difusión, el cuarteto está justamente ahora de gira por diferentes países de Europa como Alemania, Francia y Países Bajos. Además, esta no es su primera gira, ya que vienen recorriendo el mundo, desde hace varios años, con su música.

Juanjo se sinceró y dijo que le cuesta “mucho” mover la propuesta del cuarteto en nuestro país. “Tal vez pueda funcionar si me ponga a hacer otras cosas con el arpa, cosas más tradicionales como ‘Tren Lechero’ o ‘Pájaro Campana’, que no me parece que esté mal, solo que siento que hay más audiencia para eso”, observó.

“La idea es seguir ampliando el público”, confirmó el arpista, quien por otro lado lamentó también que esto puede ser algo “complejo” de hacer en Paraguay. No obstante, afirma que siguen “luchando e intentando hacer un aporte”. Sin bajar los brazos, justamente crearon con Lara el festival Jazz Sudaca, “un espacio para todos esos artistas que estén intentando realizar propuestas musicales de búsquedas relacionadas”.

“Hicimos esta gira por Europa para mostrar el nuevo álbum porque tal vez nuestro mercado no es Paraguay, pero Paraguay es donde vivimos y algo hay que hacer. Creo que la manera de hacer y que el público pueda apreciar es teniendo más actividades de este tipo de búsquedas musicales. Ahí está el Jazz Sudaca”, reafirmó.

Una llama que no se apaga

De igual forma, Juanjo ve con muy buenos ojos la escena de música instrumental que se sigue forjando con conocidos y nuevos grupos de creadores e instrumentistas.

“La creación siempre va a seguir y esa sed de crear nunca va a acabar. Esperemos que también siga con nuestros nuevos músicos, que puedan crear con ese sentido de pertenencia, que hagan viajes hacia sonoridades de origen, las que nos caracterizan, eso es muy importante. Luego seguir con otras búsquedas, pero hacer una pasada por el folclore, experimentarlo dentro de esas sonoridades, porque es interesante y uno anhela salir del país con un proyecto que tenga una identidad”, manfiestó.

Ese mismo camino él reconoce en su vida, recordando que hace diez años lanzaba su primer álbum llamado “Py’aguapy”, pero ya desde mucho antes había un impulso imparable de salir a mostrar eso propio. “Antes de todo esto está el trabajo que veníamos desarrollando con mi hermano Sixto, también de forma autogestionada. Ahora lo dimensiono y era una locura. En 2010 fue la primera vez que fuimos a Inglaterra juntos y lo gestionamos nosotros”, recordó con sorpresa.

Desde ahí no dejaron de pelear por mostrar la música de Paraguay al mundo, ya sea juntos o con sus respectivos proyectos. Juanjo afirmó también que su búsqueda personal y con el cuarteto se fue “transformando bastante”. Un momento clave fue “haber conocido a Lara”, su gran cómplice de sueños.

“Dimensiono ahora la locura que era todo antes pero seguimos así luchando hasta hoy, seguimos gestionando y haciéndolo a pulmón, aplicando a fondos, poniéndonos en contacto, tratando de conseguir conciertos, lugares, festivales, es una locura, pero ahí estamos, intentando expandir y difundir lo que hacemos acá”, cerró, mientras sigue el viaje.

La gira

Esta gira continuará por Alemania hoy 16 de abril en el Ibero-Amerikanisches Institud (Berlín) y el 18 en Netzwerk Seilerei (Frankfurt). Luego irán a Países Bajos, actuando el 19 en el Teatro Mungana (Amsterdam) junto a la compatriota Romy Martínez y el 20 volverán al Dutch Harp Festival (Utrecht). Francia es el último destino, con actuaciones el 23 en La Marbrerie (Montreuil) y el 26 en Riv Jazz Club (París).