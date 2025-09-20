Néstor Lo y los Caminantes preparan un “pogo folclórico” en calle Palma

Celebrando el Día de la Juventud, la agrupación Néstor Ló y los Caminantes ofrecerá este domingo 21 un “gran pogo folclórico” en calle Palma. Desde el mediodía, la Fiesta Guasu ofrecerá una variada grilla de artistas, feria de emprendedores y zonas gastronómicas.