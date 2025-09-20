Néstor Lo y los Caminantes preparan un “pogo folclórico” en calle Palma

El evento se llevará a cabo en las inmediaciones del Panteón de los Héroes, invitando al público a celebrar la llegada de la primavera con una programación musical enmarcada en el folclore regional.
Desde las 12:00 se podrán escuchar las mezclas de Ndaipori Selector, seguido por DJ Oco desde las 15:00.
A las 17:30 será el turno de la agrupación de danza Los Taita del Chamamé, para luego dar paso a la Banda y Ballet Folclórico Municipal de Asunción, que estarán en escena desde las 18:00.
Para las 19:30 está previsto el inicio del show de Néstor Ló y los Caminantes, la agrupación que cuenta con unos 16 integrantes en escena y que recientemente presentó el álbum “Ndaipóri Frontera”. La banda traerá todos sus éxitos a escena.
La fiesta seguirá a las 21:00 con Rossin Selecciones y The Bantu, a partir de las 22:00.
El evento será de acceso libre y gratuito. La actividad cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), la Dirección de Acción Cultural y Comunitaria de la Municipalidad de Asunción, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (Amcha) y de varias empresas privadas.