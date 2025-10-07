Nath Aponte clasificó a las semifinales de La Voz Argentina 2025

Los cuartos de final del Team Luck Ra estuvieron llenos de tensión y talento. Federico Mestre, Nicolás Behringer, Thomas Dantas y Nathalie Aponte se presentaron en una noche decisiva que contó con las valoraciones de Lali Espósito, Miranda!, Soledad Pastorutti y del propio Luck Ra.

Tras la deliberación y con el suspenso característico del programa, el conductor Nico Occhiato reveló los nombres de los clasificados. El primero en avanzar fue Nicolás Behringer, gracias a una destacada interpretación de “Honesty”, de Billy Joel.

Pero la gran sorpresa llegó después: la paraguaya Nathalie Aponte fue anunciada como la segunda semifinalista del equipo, dejando fuera a Thomas Dantas y Federico Mestre. Su potente versión de “Bang bang” ratificó su lugar como una de las voces más prometedoras de esta edición.

Con este resultado, los primeros semifinalistas confirmados de La Voz Argentina 2025 son Alan Lez, Jaime Muñoz, Nicolás Behringer y Nathalie Aponte. ¡Aún resta definir quiénes completarán el cuadro final desde los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti.

Aponte, que desde sus audiciones a ciegas con “I See Red” conquistó al público con su estilo y carisma, sigue demostrando su versatilidad con cada presentación. Su paso a semifinales no solo la consolida como una de las favoritas del público, sino que también marca un hito para Paraguay en el certamen más visto de la televisión argentina.