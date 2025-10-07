Música

Nath Aponte clasificó a las semifinales de La Voz Argentina 2025

La cantante paraguaya Nathalie Aponte sigue brillando en el escenario del big show de Telefe y se convirtió en una de las semifinalistas del Team Luck Ra en La Voz Argentina 2025. Con su interpretación de “Bang bang”, de Ariana Grande, logró emocionar al jurado y asegurar su lugar entre los mejores.

Por Carolina Sales
07 de octubre de 2025 - 08:13

Los cuartos de final del Team Luck Ra estuvieron llenos de tensión y talento. Federico Mestre, Nicolás Behringer, Thomas Dantas y Nathalie Aponte se presentaron en una noche decisiva que contó con las valoraciones de Lali Espósito, Miranda!, Soledad Pastorutti y del propio Luck Ra.

Tras la deliberación y con el suspenso característico del programa, el conductor Nico Occhiato reveló los nombres de los clasificados. El primero en avanzar fue Nicolás Behringer, gracias a una destacada interpretación de “Honesty”, de Billy Joel.

Pero la gran sorpresa llegó después: la paraguaya Nathalie Aponte fue anunciada como la segunda semifinalista del equipo, dejando fuera a Thomas Dantas y Federico Mestre. Su potente versión de “Bang bang” ratificó su lugar como una de las voces más prometedoras de esta edición.

Lea más: La paraguaya Nath Aponte fue telonera de Luck Ra en Vélez

Con este resultado, los primeros semifinalistas confirmados de La Voz Argentina 2025 son Alan Lez, Jaime Muñoz, Nicolás Behringer y Nathalie Aponte. ¡Aún resta definir quiénes completarán el cuadro final desde los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti.

Aponte, que desde sus audiciones a ciegas con “I See Red” conquistó al público con su estilo y carisma, sigue demostrando su versatilidad con cada presentación. Su paso a semifinales no solo la consolida como una de las favoritas del público, sino que también marca un hito para Paraguay en el certamen más visto de la televisión argentina.

