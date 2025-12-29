Los Rehenes de México y Contra Tiempo de Carapeguá unen talentos en un nuevo videoclip

La grabación del videoclip se realizó el 9 de septiembre, en horas de la tarde en la ciudad de Ypané, con la participación de Iris Caballero junto a Los Rehenes. Además, se realizaron tomas en la ciudad de Caacupé, específicamente en los alrededores de la Basílica.

Esta locación fue solicitada por Javier Torres, con la intención de incluir un sitio emblemático del Paraguay, permitiendo que el público —especialmente los compatriotas residentes en el exterior— pueda conectar emocionalmente con su país a través del material audiovisual.

Las tomas y la edición del videoclip estuvieron a cargo de Gabriel Benítez (Gabo), joven emprendedor carapegüeño, quien se sumó al desafío y aportó su talento a esta producción internacional.

Tras la edición en los estudios de Tlmusiccproducc, el videoclip fue enviado a Discos América. Inicialmente, el lanzamiento estaba previsto para fines de mayo de 2026. Sin embargo, debido a la excelente aceptación por parte de Javier Torres, se decidió adelantar la fecha y se realizó el pasado 19 de este mes a través del canal oficial de YouTube de Los Rehenes.

Cantante viraliza música de Los Rehenes

Según relató Javier Torres, vocalista de Los Rehenes, el inicio de esta historia se dio a partir del impacto que tuvo en redes sociales, donde la cantante paraguaya Caballero, interpretaba un tema del grupo. El material se volvió viral, alcanzando millones de reproducciones.

Tiempo después, volvió a ocurrir lo mismo con otra canción del repertorio de Los Rehenes, interpretada por la misma artista. Para Torres, aquello fue una señal clara: había que realizar una colaboración musical con esa cantante. Así comenzó la búsqueda para contactar con el grupo al que la cantante Caballero pertenece.

El director del Grupo Contra Tiempo, Eduardo Vera, mencionó el interés de Los Rehenes en concretar un proyecto conjunto. Posteriormente, Felipe Luna, productor de Discos América (EE. UU.), expresó formalmente el deseo de Los Rehenes de realizar la colaboración musical.

Con la decisión tomada, se inició el trabajo conjunto entre Luna, por parte de Discos América, y Eduardo Vera, productor de Tlmusiccproducc en Paraguay. La voz de Iris Caballero fue grabada en los estudios de Tlmusiccproducc y enviada, a través de una plataforma digital, a los estudios de Discos América. Tras ajustes técnicos y artísticos, se llegó al audio final que dio forma a la colaboración.

Durante el encuentro, con el vocalista de Los Rehenes, Javier Torres compartió sus experiencias sobre los escenarios y explicó los motivos que lo llevaron a elegir a la cantante Caballero para este proyecto. Como gesto de gratitud, los integrantes de Contra Tiempo entregaron un presente especial: una artesanía de poyví, característica de la ciudad de Carapeguá, gesto que fue altamente valorado por los músicos mexicanos.

Orgullo carapegüeño

El director de Contra Tiempo y productor de Tlmusiccproducc, Eduardo Vera, expresó su profunda satisfacción y alegría por haber logrado que un grupo de Carapeguá concrete una colaboración internacional con una banda mexicana de reconocida trayectoria. Destacó la emoción compartida por los integrantes del grupo, el equipo de trabajo, la familia y los amigos que acompañaron el proceso.

Finalmente, manifestó el deseo de que el material sea del agrado del público y que pueda difundirse ampliamente, reafirmando que la música no tiene fronteras, une países y fortalece los lazos de amistad.