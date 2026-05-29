Ricardo Arjona en Paraguay: todo lo que tenés que saber del show de este sábado en el Jockey Club

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona tendrá este sábado 30 de mayo su reencuentro con el público de Paraguay, en el marco de la gira “Lo que el Seco no dijo”. El concierto será en el Jockey Club Paraguayo y los accesos se habilitarán a las 17:00.

El artista responsable de éxitos como “Historia de taxi”, “Mujeres” y “Dime que no”, estará presentando la producción más ambiciosa de su carrera, con una puesta en escena teatral y monumental.

Luego de casi cuatro años, Arjona se presentará nuevamente en el Jockey Club prometiendo un repertorio que abarcará sus cuatro décadas de carrera, desde clásicos hasta las canciones de su más reciente álbum “Seco”.

La apertura del show estará a cargo de la artista paraguaya Yamila Ruiz, quien subirá al escenario a las 20:15. El inicio del show de Ricardo Arjona está previsto para las 21:30.

Accesos al Jockey Club para el show de Arjona

La productora G5Pro anunció hoy que el acceso por Cedro e Indio Francisco será para los sectores: Lounge, Fans, VIP Platino, VIP Oro, VIP Plata, VIP Bronce, VIP Ueno, Boxes y Paquete VIP.

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Por el portón ubicado en Cedro y Carios ingresarán las personas con entradas para los sectores Platea y Campo VIP.

En tanto, el portón ubicado sobre la Avda. Eusebio Ayala ingresarán los que tengan entradas para los sectores Preferencias y Campo General.

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¿Quedan aún entradas para el concierto de Arjona?

Las entradas para la mayor parte de los sectores ya están agotadas. No obstante, a través de Ticketea (www.ticketea.com.py) se pueden aún adquirir entradas para los siguientes sectores:

Preferencia: G. 1.275.000

VIP Plata Central B: G. 1.275.000

VIP Platino Lateral A: G. 2.040.000

VIP Platino Central A: G. 2.380.000

Fans: G. 2.762.500

Lounge: G. 3.825.000

Todos estos precios no incluyen el cargo por servicio. El show será apto para todo público. Los menores de hasta 8 años cumplidos no abonan el ingreso en los sectores no numerados: Campo VIP, Campo General y Plateas, acompañados por su adulto responsable con entrada.

Las recomendaciones de la producción del show

La productora recomendó a los asistentes al concierto llegar temprano, a modo de evitar filas y tráfico, utilizar calzados y ropa cómoda, además de seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad.

También aconsejan cuidar los celulares y objetos personales, guardarlos en riñoneras o similares con cierre y tenerlos hacia adelante.

Respetar el espacio y no empujar, identificar las salidas de emergencia y, ante el caso de alguna, mantener la calma y seguir las indicaciones del personal de seguridad, también están entre los consejos compartidos por la producción del show.