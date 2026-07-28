Ypacaraí: academia de danza recibe reconocimientos en un certamen en Brasil

El profesor de danza Gustavo Kuschinski relató que detrás de cada presentación existe un proceso que comienza mucho antes de subir al escenario: nace con una visión, meses de preparación, esfuerzo constante y la convicción de que el talento, acompañado de disciplina, puede superar fronteras.

El camino hacia este logro internacional comenzó en agosto del año pasado, cuando la academia tuvo una destacada participación en el Concurso Nacional de Danzas (CPDD). Gracias al nivel artístico demostrado, obtuvo dos becas de participación para representar su trabajo en Paso de Arte Brasil, considerado uno de los eventos de danza más prestigiosos y competitivos de Latinoamérica, según explicó.

A partir de ese momento, la preparación se convirtió en un desafío permanente. Los bailarines intensificaron sus jornadas de ensayo, perfeccionaron aspectos técnicos, trabajaron la expresión artística y cuidaron cada detalle con el objetivo de presentar una actuación de excelencia en el escenario internacional.

“Cada hora en la sala de ensayo fue una inversión para llevar nuestra mejor versión del arte”, destacó Kuschinski al recordar el proceso que involucró a bailarines, familias y a toda la comunidad que acompañó el sueño de la Academia Kuschinski Dance Talent, de la ciudad de Ypacaraí.

La participación en Paso de Arte significó una experiencia enriquecedora, no solo por el alto nivel competitivo del certamen, sino también por la posibilidad de compartir con delegaciones y maestros provenientes de distintos países de Sudamérica.

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El director explicó que uno de los aspectos que vuelve más desafiante a esta competencia es su exigencia a la hora de premiar. A diferencia de otros concursos, donde existen múltiples reconocimientos, Paso de Arte solamente otorga primer, segundo y tercer puesto en cada categoría, por lo que alcanzar un lugar en el podio representa un logro de gran relevancia.

El esfuerzo tuvo su recompensa

La Academia Kuschinski Dance Talent regresó a Paraguay con destacados resultados:

Primer puesto: Jazmín Prieto y Bruno Huber, con la obra “Cielo Azul”.

Tercer puesto: Kristin Vera y Fernando Contrera, con la obra “Oñondivemi”.

Más allá de los premios obtenidos, desde la academia resaltaron que el mayor reconocimiento es el crecimiento artístico y personal de cada bailarín que dejó todo en el escenario.

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Un camino de excelencia internacional

Paso de Arte, con más de tres décadas de trayectoria, es un certamen considerado como una de las plataformas de danza más prestigiosas, estrictas y competitivas de Latinoamérica.

Llegar a esta instancia requiere superar procesos de selección y demostrar un alto nivel técnico y artístico ante jurados internacionales. En Paraguay, numerosos bailarines y academias buscan, año tras año, alcanzar la clasificación que les permita competir en este escenario.

En ese contexto, la Academia Kuschinski Dance Talent logró un reconocimiento especial al obtener dos becas de participación tras su desempeño en la etapa nacional, accediendo directamente a la competencia internacional.

Este logro representa no solo un orgullo para la academia y la ciudad de Ypacaraí, del departamento Central, sino también una muestra del potencial del talento paraguayo cuando se combinan la preparación, la disciplina y la pasión por el arte.

“Este es solo el comienzo de muchos sueños más por conquistar”, enfatizó Kuschinski. Agradeció a las familias, a los alumnos y a todas las personas que acompañan el crecimiento de la academia.

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