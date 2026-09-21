Tan Biónica, Marco Antonio Solís y otros shows que llegan a Paraguay en octubre 2026

Varios artistas llegarán a Paraguay en octubre de este 2026 para ofrecer una variada paleta de sonidos y estilos musicales como el pop, el rock, el folclore, el reguetón, los boleros, el dance y otros. En esta nota te contamos quiénes serán las visitas en este mes que se avecina:

Tan Biónica

La agrupación argentina Tan Biónica se presentará el próximo 10 de octubre en el Arena Asunción(Avda. Eusebio Ayala c/ Pasaje Tembetary). La banda vuelve a Paraguay en el marco de la gira de su álbum “El Regreso”, publicado el 4 de noviembre del año pasado. Las entradas están a la venta en linke-arte.com, con precios desde G. 320.000.

Festival Mundial del Arpa

Del 9 al 11 de octubre se llevará a cabo la 19° edición del Festival Mundial del Arpa en el Paraguay. Si bien aún no se anunció la programación, el evento reunirá en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) a destacados exponentes del arpa provenientes del distintos países, junto a reconocidos artistas locales.

Los artistas ya confirmados para esta edición son los ganadores de la convocatoria: Luana Encina, Malén López & Los Rodríguez, Cristian Portillo, y Matías Rojas y Jorge Díaz. El acceso al festival será libre y gratuito.

Festival de la Raza

El sábado 10 de octubre en el Club Cerro Corá de Villarrica se realizará una nueva edición del Festival de la Raza, que estará encabezada por las agrupaciones argentinas Los Nocheros y Bersuit Vergarabat.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El evento también contará con destacados artistas nacionales como Tierra Adentro, Kchiporros, Grupo Generación, Grupo Oasis, Trío San Valentín, Los Merry, Rolandito Cristaldo, Andariega Band, entre otros.

Las entradas están a la venta en vivextuentrada.com y también en la boletería del Teatro Municipal de Villarrica, con precios que van desde G. 40.000.

Los Nocheros

La agrupación argentina Los Nocheros se presentará en Asunción celebrando sus 40 años de carrera. El show será el 16 de octubre en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos).

La agrupación conformada por Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Álvaro Teruel ofrecerá un recorrido por los éxitos que han marcado al grupo conocido por combinar el folclore con la música romántica. Las entradas están a la venta en Ticketea, con precios desde G. 250.000.

Hellbutcher, Masacre y NervoChaos

Tres agrupaciones referentes del metal extremo se reunirán en Asunción en la noche del 16 de octubre. Vöudevil Venue (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos) será el punto de encuentro entre la agrupación sueca Hellbutcher, la colombiana Masacre y la brasileña NervoChaos.

También será parte de este evento la agrupación paraguaya Wisdom y las entradas se pueden adquirir a través de Ticketea, con precios que van desde G. 175.000.

The Missing Peace

La agrupación estadounidense The Missing Peace llegará a Asunción desde Washington DC con su propuesta que combina la música alternativa, el hardcore y el shoegaze. Su presentación será el próximo 17 de octubre en Absoluto Rock (Herrera c/ Yegros).

En este show, la agrupación estará acompañada por las bandas paraguayas Mi sueño póstumo y Chicoplastic. Las entradas están a la venta en Tuti a G. 44.000.

Los Iracundos

La agrupación uruguaya Los Iracundos, bajo la dirección de Sebastián Velázquez, llega a Paraguay para ofrecer una gira por varias ciudades durante el mes de octubre, con un recorrido por sus principales éxitos.

El 22 estarán en el Auditorio Mcal. Francisco Solano López de Encarnación, el 23 en el Teatro Municipal de Villarrica, el 24 en el Teatro “José Asunción Flores” del BCP en Asunción y el 25 en el Centro de Eventos del Lago Shopping en Ciudad del Este. Las entradas para todos estos conciertos se venden a través de Passline.

Camilo

El cantante colombiano Camilo regresa a Paraguay presentando su nuevo álbum “Para cuando sean mayores”, en un show que tendrá como escenario al SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón).

El show será el próximo 23 de octubre y las entradas están a la venta en Ticketea. Los precios van desde G. 275.000.

Dance Now America Tour 90’s

El Arena Asunción recibirá el próximo 24 de octubre a importantes figuras de la música dance de la década de 1990, en el marco de la gira Dance Now America Tour 90’s.

Estarán en escena Eric Martin, de Technotronic; Jenny Berggren, la voz original de Ace of Base, el cantante Haddaway, intérprete de “What Is Love”. También vienen Charvoni Woodson, de Black Box; Jenny B., reconocida por su participación en “The Rhythm of the Night”; Tania Evans, la voz original de la canción “Mr. Vain”.

Igualmente estarán en escena: Kelly O, cantante del grupo Cappella; Turbo B., del grupo Snap; No Mercy y Real McCoy.

Las entradas están a la venta en linke-arte.com, con precios que van desde G. 170.000.

Marco Antonio Solís

El reconocido cantante y compositor mexicano Marco Antonio Solís regresará a Paraguay el 31 de octubre en el marco de su Gratitud Tour 2026. Interpretando sus principales éxitos, El Buki estará en el Jockey Club Paraguayo (Cedro e Indio Francisco).

Las entradas para el show están a la venta en Ticketea, con precios que van desde G. 250.000.

Trío Los Panchos

El Trío Los Panchos también estará de gira por varias ciudades de Paraguay durante el mes de octubre. La agrupación mexicana está actualmente liderada por Gabriel “Gabi” Vargas.

Los conciertos anunciados por el grupo serán el 29 de octubre en el Nobile Suites Excesior de Asunción, el 31 de octubre en el Auditorio de la Gobernación en Encarnación y el 1 de noviembre en el Teatro Municipal de Villarrica. Las entradas se venden en Passline.

Tony Dize

El artista puertorriqueño Tony Dize será el encargado de cerrar el mes de octubre con una presentación el sábado 31 en el Yacht y Golf Club Paraguayo. Será en el marco de una fiesta de Halloween y estará presentando La Melodía Vol. 2, su más reciente trabajo discográfico.

Las entradas se venden en Ticketea, con precios que van desde G. 231.120.