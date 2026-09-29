Zeta, exintegrante de la banda Mägo de Oz, por segunda vez en Paraguay

El legendario excantante de la aclamada banda española Mägo de Oz, Javier Domínguez “Zeta”, se presenta por segunda vez en Paraguay en el Salón Teatro del Hotel Excelsior, ubicado en Chile 980, Asunción el 13 de noviembre próximo.

Mägo de Oz es una banda española que se caracteriza por fusionar la fuerza del heavy metal y el power metal tradicional con la música folk celta, incorporando de manera constante instrumentos como el violín, la flauta traversa, la gaita y el acordeón.

Mientras que Zeta fundó su propio proyecto solista tras la salida de la banda, llamado Z Legacy, proyecto en el que se inclina por un estilo enfocado en el hard rock melódico y el heavy metal clásico, alejándose notablemente de la música folk celta.

Según recogen medios internacionales, la salida de Zeta de la banda se dio en el 2023 por una fuerte recaída de salud derivada de una operación de columna a raíz de una enfermedad en las vértebras y problemas de ansiedad que arrastraba desde hacía meses. Esto se sumó a las declaraciones posteriores de otros integrantes de la banda, quienes dijeron que también estaban buscando un cambio y una nueva voz para la gira del 35 aniversario.

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Venta de entradas habilitada

Las entradas ya se encuentran a la venta en Red Ambar. Desde la organización afirman que el show marcará un momento histórico en el país, ya que será la segunda vez que un músico tan querido, que alguna vez formó parte de Mägo de Oz, pise suelo paraguayo para brindar un espectáculo digno de su horda de fans.

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Zeta llega como parte del Festival Ilussia Fest, donde interpretará gran parte del repertorio de la aclamada banda Mägo de Oz.

El show incluirá clásicos inolvidables y, además, una sorpresa especial al incluir en el repertorio un nuevo cover de una canción de una banda paraguaya, con el que rendirá homenaje a la escena musical local.

Además también se suma la magia del Ilussia que contará con rincones interactivos para los asistentes, como tatuajes temporales, recuerdos fotográficos, stands temáticos, juegos, entre otros.

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También se llavará a cabo un concurso al mejor disfraz de la noche para todo asistente que quiera participar, el cual tendrá la oportunidad de llevarse G. 1.000.000 por votación del público.

¿Cuánto costarán las entradas?

Para más informes e inscripciones dieron a conocer el contacto 0983 702 242. Detallan que el costo de entradas generales es de G. 170.000, las cuales están bautizadas con el nombre “Hechizos” que fue el primer álbum en Mägo de Oz con Zeta.

Aclaran que las entradas VIP están a G. 300.000 y tienen el nombre de Z legacy, guiño al actual proyecto de Zeta. También cuentan con Meet & Greet con un costo a partir de G. 200.000, con el que incluyen una fotografía profesional, así como la firma de autógrafos y la posibilidad de cena de convivencia con el artista.

También esta disponible una masterclass cuyo costo es de G. 150.000 disponible tanto para fans que desean ver como Zeta trabaja, como también para músicos que deseen ampliar sus conocimientos.

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Las actividades se realizarán en el Hotel Excelsior el 12 de noviembre, en la víspera del concierto.