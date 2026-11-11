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Música
11 de noviembre de 2026 - 13:26

“Que se vayan todxs”: organizan concierto en apoyo a manifestaciones

Deficiente cuenta con un disco de larga duración y ahora un nuevo EP.
La agrupación Deficiente es una de las que será parte del concierto abierto en la Plaza de la Democracia.Archivo, ABC Color

La Plaza de la Democracia acogerá este jueves 12 al concierto abierto “Que se vayan todxs”, con el cual varios artistas nacionales buscan brindar su apoyo a las manifestaciones.

Por ABC Color
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Con la presencia de varios artistas nacionales, este jueves 12 a las 20:00 en la Plaza de la Democracia (25 de mayo e Independencia Nacional) se realizará el concierto abierto “Que se vayan todxs”. Será con acceso libre y gratuito.

Lea más: Video: jóvenes marchan contra Salma Agüero y denuncian bloqueo policial

Los organizadores anunciaron la presencia de bandas como Deficiente, Jatere, Marginados, Mort 22, BXPXNX, Sin Ston.

También se sumaron a la grilla de artistas Villagrán, Las Peores y Ka’i Ladrillo. Igualmente habrá poemas, serigrafía y más.

“No solo es como forma de resistencia, también es una muestra de empatía y comunidad. Por eso habrá una colecta en ayuda a los Bomberos Voluntarios del Paraguay”, añadieron los organizadores.

El concierto busca apoyar las movilizaciones ciudadanas en reclamo a la vinculación de las autoridades nacionales con el caído Ueno Bank.

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