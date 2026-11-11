“Que se vayan todxs”: organizan concierto en apoyo a manifestaciones

Con la presencia de varios artistas nacionales, este jueves 12 a las 20:00 en la Plaza de la Democracia (25 de mayo e Independencia Nacional) se realizará el concierto abierto “Que se vayan todxs”. Será con acceso libre y gratuito.

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Los organizadores anunciaron la presencia de bandas como Deficiente, Jatere, Marginados, Mort 22, BXPXNX, Sin Ston.

También se sumaron a la grilla de artistas Villagrán, Las Peores y Ka’i Ladrillo. Igualmente habrá poemas, serigrafía y más.

“No solo es como forma de resistencia, también es una muestra de empatía y comunidad. Por eso habrá una colecta en ayuda a los Bomberos Voluntarios del Paraguay”, añadieron los organizadores.

El concierto busca apoyar las movilizaciones ciudadanas en reclamo a la vinculación de las autoridades nacionales con el caído Ueno Bank.