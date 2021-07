Avivados ofrecen a G. 100.000 turno para vacunarse en el Este

Los aprovechadores usan las redes sociales para ofrecer los primeros lugares, principalmente en los vacunatorios de la modalidad autovac.

Uno de los avivados es Derlis Alcides Mereles Velastiqui, quien desde su cuenta de Facebook propone en venta turnos para el autovac del parque lineal de Itaipú, en el Área 1.

”Ya no me queda lugares para mañana jueves 15/07 en el Autovac Parque Lineal !! Me sobran dos lugares para el viernes 16/07 100.000 gs. por persona… (sic)”, reza el anuncio.

Lea más: Esteños estuvieron largas horas en fila y se quedaron sin dosis anticovid

El lunes pasado también ofreció “seis lugares habilitados” para el día miércoles 14 de julio en el autovac del parque lineal y pedía G. 100.000 por persona.

Desde el lunes los vacunatorios de Ciudad del Este y de su área metropolitana se encuentran colapsados, debido a la alta demanda de dosis por parte de los pobladores ante la limitada capacidad del Ministerio de Salud Pública. Esa situación fue aprovechada por los avivados, quienes ubican sus vehículos (furgones) en los primeros lugares de la fila para posteriormente vender los turnos a los ciudadanos.