Tras descenso significativo, casos de COVID se duplican en Alto Paraná

El doctor Hugo Kunzle, director de la Décima Región Sanitaria, indicó que en las últimas 12 semanas se ha tenido un descenso sostenido de casos confirmados de COVID-19; sin embargo, en el reciente informe semanal se registró un aumento que llama la atención.

“Estamos analizando epidemiológicamente la situación. Por el momento no tenemos aumento de internados dentro de nuestros servicios sanitarios, pero estamos observando el panorama general de cómo se va presentando en el Alto Paraná”, dijo.

Explicó que los casos disminuyeron a 20 positivos por semana en todo el departamento, pero que ahora esos números se han prácticamente duplicado y que en el 90% predomina la variante brasileña. Refirió que estos se concentran en los distritos cabecera, que son: Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga Guazú.

Añadió que se está tratando de responder a esta situación con el aumento de personas inmunizadas en la zona y que para ese fin se habilitaron nuevos puestos de vacunación. En el microcentro esteño están disponibles el local Calce 50 y el Shopping París, ambos en la modalidad peatonal y el último también en “autovac”, de 07:00 a 15:00.

Personas mayores de 18 años podrán acceder a la primera dosis y también estarán a disposición la segunda y para mayores de 50 años la tercera dosis.

Internados

En cuanto a los internados, el doctor Kunzle dijo que mayormente son pacientes que no se han vacunado o que no han completado el esquema. “Ya estamos viendo una diferencia significativa en la hospitalización de los pacientes en nuestros centros respiratorios”, sostuvo, en comparación con aquellos que no han recibido la vacuna antiCOVID.

Añadió que las herramientas fundamentales contra la pandemia son la inmunización y los cuidados sanitarios.