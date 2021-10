“Me quedé en la calle, perdí mi casa y mis cosas”, lamenta afectada por temporal

La inclemencia del tiempo golpeó con fuerza a esta zona del país, dejando a miles de usuarios sin energía eléctrica, árboles caídos, viviendas, comercios y tinglados destechados. Uno de los casos hace referencia a Gessica Mareco, una joven madre residente en el ex Km 10 Acaray, a unos 5.000 metros de la ruta PY02.

La mujer es una de las damnificadas por el temporal, cuya vivienda quedó destruida. Contó que se encontraba junto con sus hijos de 7, 9 y 11 años en el interior de la casa cuando se inició la tormenta. “El viento fuerte desprendió las vigas que tenía y el techo se fue volando, por eso creo que la pared se quedó sin fuerzas y se cayó”.

Dijo que no tuvo otra alternativa que salir corriendo con sus hijos, ya que era peligroso permanecer en la casa. Afortunadamente no hubo heridos. “Todo pasó muy rápido, mis hijos lloraban, gritaban, estaban asustados. Salimos corriendo afuera, estaba todo oscuro y caía granizo. Ahí mi hijo me dijo para irnos a la casa de los vecinos y ellos nos resguardaron”, comentó.

Agregó que hace tres años inició con la construcción de su modesta casa que cuenta con dos habitaciones y un baño; y que junto a su esposo lo iban edificando de a poco, pero que en un soplo perdió no solo su vivienda, sino también sus pertenencias.

“Estoy consternada, me quedé en la calle. Todas mis cosas se mojaron porque todo ocurrió en plena lluvia y con fuertes vientos, mi cama, la cama de mis hijos, la tele que ellos solían usar los sábados, los electrodomésticos, todo quedó por el piso, casi nada se pudo rescatar”, contó.

Pedido de ayuda

Gessica Marecos apeló a la solidaridad de la ciudadanía que pueda ayudarlos, ya que quedaron sin un techo y con la pérdida de sus cosas. Los interesados en colaborar con chapas, materiales de construcción, alimentos o lo que deseen puede comunicarse al (09939 253-523.