En acto de campaña de vacunación, director regional fustiga a “grupos renegados de la sociedad” que desinforman

“Me vacuno en mi aula” se denomina la campaña de inmunización nacional, que en el Alto Paraná tuvo inicio durante un acto que se desarrolló en el escuela del Área 5, de Presidente Franco. El plan de vacunación, que pretende llegar a los 22 municipios, se realizará hasta el 3 de diciembre.

La población meta en esta región es de 46.000 niños y adolescentes de 12 a 17 años para la antiCOVID, pero también están disponibles otras vacunas como contra la influenza, polio bivalente (BOPV), sarampión (SPR), doble viral (SR), VPH, tétanos, difteria y tos ferina (TDPA) y la antiCOVID para mayores de 18 años.

El director de la Décima Región Sanitaria, doctor Arturo Portillo, aclaró que la vacunación también apunta a padres, docentes que aún no fueron inmunizados y a la pobladores en general que rodean las instituciones educativas.

Se lanzó contra quienes calificó de “grupos renegados de la sociedad que causan daño a la población”, haciendo referencia a la desinformación o la mala información que difunden.

“Quiero que los padres de familia entiendan y nos acompañen para que se pueda llegar a la meta, porque tenemos una responsabilidad social con nuestra patria que no es transferible. Solamente vamos a poder avanzar si nos apoyamos y cerramos nuestros ojos y oídos ante estos malos mensajes, que no sean del Gobierno ni fuentes basadas en evidencias científicas. Las vacunas tienen ese respaldo, por eso el mundo se está vacunando, no solamente Paraguay”, expuso.

En otro momento, con respecto a la vacuna antiCOVID mencionó que la cobertura en el departamento llega al 65% en lo que se refiere a primera dosis y 44% la segunda, según los últimos reportes del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

“Esto es un promedio, hay municipios con muy buena cobertura y otros con muy baja cobertura, hay distintas problemáticas en este tema”, dijo, al tiempo de explicar que en busca de una mayor corresponsabilidad de las autoridades locales, el fin de semana se reunieron con los intendentes de los todos los distritos del Alto Paraná.

A partir de ahí se está iniciando la conformación del Consejo Operacional de Emergencia (COE) para la organización de un trabajo interactivo en el interior.

Insistió en que la resistencia a las vacunas es a causa de la desinformación: “En este proceso, la mala información llega más rápido que la buena y lo que tenemos científicamente demostrado es que la vacunación es la única manera de poner pecho y frente al avance de casos nuevos en nuestro territorio”.

Agregó que el bloqueo a las formas graves del COVID es posible mediante la inmunización. A pesar de que hay posibilidad de enfermarse, el riesgo de ingresar a unidades de terapia intensiva es mucho menor. “Como está demostrado, hoy tenemos camas de UTI siendo ocupadas en la mayoría por pacientes que no fueron inmunizados”, acotó.

Lista de escuelas

Las escuelas que vacunarán este lunes en horario del turno tarde, de 13:00 a 15:00, en Alto Paraná son: Centro Regional de Educación de Ciudad del Este; Escuela Básica 1.121 Espíritu Santo de Juan León Mallorquín; Colegio Nacional Mcal. José Félix Estigarribia de Raúl Peña; colegio Tacurú Pucu de Hernandarias; Escuela Básica Santa Lucía de Itakyry; Colegio Nacional Carlos Antonio López de Juan E. O’Leary; Escuela Básica Don Tomás Romero Pereira de Los Cedrales y Escuela Básica Emiliano Rivarola Fernández de Mbaracayú.

La nómina sigue con: la Escuela Básica 3.862 San Jorge de Minga Guazú; Escuela Básica 1.317 María Teresa de Calcuta de Naranjal; Escuela Básica Jorge Rubén Peña 1.513 de Presidente Franco; Escuela Básica 3.347 San Alberto Magno de San Alberto; Escuela Básica 2.703 Santa Teresa de Santa Rita; Colegio Nacional Carlos Antonio López de Santa Rosa del Monday; Escuela Básica 1.772 Monseñor Agustín Van Aaken de Tavapy y el Colegio Nacional Paraguay-Japón del Yguazú.