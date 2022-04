A 49 días del inicio de clases, recién proyectan licitación de merienda

La Gobernación de Alto Paraná, administrada por el cartista Roberto González Vaesken, aún no convocó la licitación para la provisión de la merienda escolar, pese a que hace casi dos meses que se iniciaron las clases en las escuelas públicas.

El plan inicial de la licitación para la “adquisición de leche fluida UAT y alimentos sólidos para el sistema de complemento nutricional para distintas instituciones educativas del departamento de Alto Paraná”, en la modalidad plurianual 2022-2023 contemplaba un monto estimado de G. 55.465 millones.

En el proyecto original se establecía la compra de leche y galletitas, por lo que la banana quedaba excluida del combo. El plátano está incluido para el almuerzo escolar; aunque, una cantidad 80% inferior a la que se suministraba con la merienda.

Incluirán la banana

Ante las insistentes protestas de los agricultores, la Gobernación anunció una modificación del proyecto de licitación de la merienda escolar, que ahora incluirá banana por un monto de G. 3.900 millones.

Según el ente departamental, el monto para la compra de la banana se consiguió mediante la obtención de un precio más ventajoso para el almuerzo escolar.

No obstante, la licitación para la merienda escolar aún no se encuentra convocada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Es decir, a 49 días del inicio del año lectivo aún no arrancó el proceso para la adquisición de los alimentos.

El retraso se ampliará al menos un mes, ya que el proceso de la licitación debe respetar los plazos establecidos para las diferentes etapas. Mientras los alumnos de casi 600 escuelas de Alto Paraná se quedarán aún sin la merienda.

El concejal Carlos Mora (Tekojoja) sostuvo que “nunca antes la Gobernación de Alto Paraná se atrasó así” en el suministro de la merienda.

Almuerzo también con retraso

El almuerzo escolar proveído por la Gobernación de Alto Paraná también llegará con retraso a las escuelas públicas.

El 31 de marzo pasado, cinco empresas fueron adjudicadas con la licitación del almuerzo escolar por un valor global de G. 25.492.604.400.

La Gobernación se encarga de la provisión del almuerzo en 105 escuelas distribuidas en siete distritos de Alto Paraná. Los beneficiarios son 7.850 alumnos.

Intentamos comunicarnos vía telefónica con el secretario de Educación de la Gobernación, Edgar Velázquez (evaluador de las licitaciones), pero no tuvimos retorno. No obstante, nuestra redacción está abierta para escuchar su versión.