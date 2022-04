Denuncian a exintendente cartista por faltante de más de G. 1.000 millones

Acompañado de sus asesores legales, el intendente Diego Ríos denunció penalmente a su antecesor Digno Caballero Ruiz ante el Ministerio Público a raíz de los resultados de una auditoría. Estos supuestos hechos se configuran como lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.

“La denuncia está basada en un informe que ha hecho la Contraloría General de la República, que vino a hacer una intervención llevando documentos del 2019. Entonces, detrás de eso corrimos para poder ver cuál fue el resultado, y nos pasaron las irregularidades que habían encontrado”, dijo.

Lea más: Denuncian a intendente cartista por faltante de G. 1.088 millones y por regalar tierras públicas a ediles aliados

El jefe comunal indicó que la primera observación de los auditores fue que más de G. 1.000 millones figuran como un faltante, al hacer una relación entre el monto recaudado y lo depositado. Agregó que también están solicitando que se verifique la documentación, a partir del 2015, hasta el día en que asumió la administración.

Deudas no documentadas

Ríos explicó que la municipalidad ha logrado honrar el 92% de las deudas de la gestión anterior y que los demás no cuentan con los documentos respaldatorios, por lo que no se puede abonar. “Supuestamente, según los proveedores de servicios, ellos recibieron llamadas del exintendente durante la campaña para las internas en donde les decían: vengan y hagan tal trabajo y después vemos como pagamos. Es lo que manifiestan”, comentó.

Lea más: Sin resultado de investigación fiscal a ex intendente cartista

Agregó que con respecto a estas obras no hay ningún tipo de documentación. “Como no hay forma de comprobar, nosotros no estamos pagando, no podemos hacer los pagos porque no tenemos un comprobante real de quién hizo la obra”, resaltó.

Supuestas facturas falsas

En tanto, la asesora jurídica externa de la comuna, Gilda María Portillo Vera, expuso que el propósito es poner a conocimiento de la fiscalía los supuestos hechos punibles cometidos y que se encargue de hacer las investigaciones. Añadió que se presentaron facturas a las que no le corresponderían los timbrados, por lo que la Contraloría considera que serían falsas.

Lea más: Fiscal ratifica pedido de blanqueo de exintendente cartista

“Mero populismo”

Contactamos con el exjefe comunal Digno Caballero para consultarle su versión sobre la denuncia del actual intendente, a lo que respondió que se trata de un “mero populismo nomás”, negando las acusaciones.