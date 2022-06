Policías serían autores de millonario robo en Ciudad del Este, denuncian

La denuncia del robo por parte de agentes policiales de la Comisaría Primera de Ciudad del Este fue radicada por Idilio Casco, ante la Fiscalía. El mismo afirmó que fue detenido en la zona céntrica, conducido hasta la sede policial, donde fue despojado de dinero en efectivo.

La supuesta víctima del robo indicó al propio jefe de dicha dependencia, comisario Arnaldo Irala, quien negó la acusación y aseguró que se trataba de un montaje.

Casco relató que fue detenido el sábado último, alrededor de las 11:00 horas, en el Shopping Vendôme, en el marco de una persecución de un robo a turista. En este último caso, un brasileño identificado como Matheus Fernando Chechi, de 3.000 dólares (G. 20.000.000).

Durante el procedimiento fueron detenidos dos personas: Teodoro Ramón Ruíz Díaz Bernal y Idilio Casco. Sin embargo, este último fue liberado horas después, sin que se haya labrado acta. “Me llamaron de ladrón, me dejaron media hora en el calabozo, me dijeron que el dinero era de un tal careca”, expresó el afectado.

Por su parte el comisario Irala relató que los dos jóvenes fueron detenidos, pues salieron corriendo del shopping cuando se estaba realizando el procedimiento. Afirmó que como contra Casco no encontraron ningún elemento que lo vincule con el robo le terminaron soltando pero negó que se le haya robado.

“Le trajimos para las averiguaciones pero como no tenía nada que ver, ni vinculación mínima de acuerdo a lo que yo tenía inmediatamente se le regresó al lugar pero que se le haya sacado plata, jamás. No voy a reconocer este hecho, la denuncia es montada”, expresó.

No se labró acta de lo ocurrido

El jefe policial reconoció que se debió labrar acta y afirmó que fue por la premura del procedimiento. “La verdad se debió hacer el acta pero el apuro que estábamos, ya no se hizo. Reconozco que el acta no labró porque no tenía nada que ver”, añadió.

La investigación quedó a cargo del fiscal Edgar Modesto Torales, quien esta tarde se constituyó hasta la sede de la comisaría para llevarse el libro de novedades. El agente dijo que no necesitó de una orden de allanamiento, porque los jefes policiales acudieron a entregar los documentos.