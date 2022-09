Sobrecargado hospital de Ciudad del Este no da abasto y genera gastos a usuarios

Los pasillos del Hospital Regional de Ciudad del Este se convirtieron en un hormiguero de personas desde la madrugada. Muchas acuden en busca de números de consulta, mientras que otras se ven obligadas a dormir en el piso de los pasillos para acompañar a sus familiares, pues en cualquier momento deben salir a comprar medicamentos.

La gran cantidad de pacientes que acude todos los días al centro asistencial hace que los insumos y medicamentos no den abasto. En el sector de consultorio reciben entre 500 y 600 pacientes por día, quienes deben acudir en horas de la madrugada para acceder a los turnos de consulta.

Una de las tantas personas que hoy acudieron al centro asistencial fue Sandra Rojas, que llegó en compañía de su abuelo, quien necesita una cirugía de urgencia tras sufrir un derrame. Esta mañana temprano ya estaba formando fila, frente a la farmacia interna del centro asistencial, con una gran cantidad de recetas.

Dijo que ni la mitad de lo que piden los médicos se encuentra en la farmacia, por lo que debe comprar en las aledañas, lo que le genera un gasto promedio de G. 700.000 a G. 800.000 por día. “Acá tenemos que comprar de todo, no hay casi nada”, se quejó Sandra.

Inclusive, la joven dijo que le pidieron que alquile el instrumental médico, pues el hospital no cuenta con estos elementos. Si bien todavía no tiene un presupuesto definitivo, afirmó que le adelantaron que debe preparar como mínimo unos G. 10.000.000.

Dispensarios

Como en los puestos de salud de los barrios tales como dispensarios municipales y Unidades de Salud Familiar (USF) las consultas son muy limitadas, la sobrecarga del Hospital Regional empeora. Tampoco cuentan con medicamentos ni estudios médicos, por lo que en la mayoría de las veces, los usuarios deben recurrir nuevamente al citado centro asistencial.

Tal es la queja de María del Pilar Zayas, quien contó que se fue a dos puestos de salud del barrio Don Bosco y no encontró nada. “Busqué medicamentos para la hipertensión y diabetes, pero no encontré nada, ni Geniolito tienen. En el Hospital de Minga Guazú fui en busca de consulta con traumatólogo, pero no hay y acá tengo que venir a la 1:00 de la madrugada si quiero conseguir turno”, expresó.

Servicio ampliado

El director del Hospital Regional de Ciudad del Este, Federico Shrodel, explicó que la gran cantidad de pacientes se debe a que este es un centro asistencial de referencia donde se centralizan todos los programas de enfermedades crónicas.

Igualmente, en este centro asistencial se concentra la mayor cantidad de especialistas y hubo aumento importante en el número de camas. Antes de la pandemia, el hospital contaba con 60 camas de internación, cifra que ahora subió a 175, y en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), de seis camas, se amplió a 23.

El profesional también explicó que la admisión de pacientes para consultas tuvo que ser informatizada. Esto permitió brindar mayor rapidez a los usuarios. En cuanto a medicamentos, recordó que se realizan compras centralizadas que se traen de Asunción al parque sanitario y luego se redistribuyen a los diversos centros asistenciales.

Con respecto a familiares de pacientes que duermen en los pasillos, refirió que con el cierre de los pabellones de contingencia, los albergues transitorios se cerraron. A raíz de esto, los familiares de pacientes provenientes del interior del departamento e incluso de otros departamentos terminan durmiendo en los pasillos.