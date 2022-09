Comerciantes esperan mejorar ventas en el último tramo del año

El último tramo del año es el periodo fuerte de ventas en la zona comercial de Ciudad del Este del cual dependen miles de trabajadores. Según los comerciantes, desde la crisis que se venían dando por la pandemia, el movimiento y el caudal de ventas, nunca se recuperaron.

Actualmente, las ventas son más esporádicas y en fechas especiales, que incluye feriados y festividades del Brasil, motivan compras de obsequios. Por otra parte, la venta en salones está cambiando a las ventas por internet, lo que hace que muchos turistas se abstengan de venir hasta la ciudad para comprar, lo que hace mermar el movimiento en las calles.

Para Natalia Ramírez, comerciante e integrante de la Cámara de Comercios y Servicios, las ventas fueron disminuyendo año tras año sin recuperación. No obstante señaló que las ventas de fin año podrían dar “un empujoncito” al movimiento comercial.

“Está todo muy difícil, sabemos que vamos a vender un poco más pero no esperamos que sea una recuperación propiamente. Hay que aprovechar esos días porque en otro momento ya no vamos a volver a vender. No hay más ese flujo de dinero dentro de la ciudad”, expresó.

Feriados

Para el último tramo del año, quedan varios días de feriados en Brasil, que antecede al periodo fuerte de venta de fin año. Los feriados en el vecino país se mantienen en días hábiles, mediante los cuales buscan incentivar el turismo interno. Como las Cataratas de Yguazú es uno de los destinos favoritos, la afluencia de turistas se replica en Ciudad del Este.

Entre las festividades para los próximos meses figuran: 12 de octubre día de Nuestra Señora de Aparecida y Día del Niño, que marca el inicio del periodo de ventas de fin de año. Luego el 1 y 2 de noviembre por el Día de Todos los Santos y los Difuntos que también es feriado en el vecino país; el 15 de noviembre es el feriado por la proclamación de la república. Este último feriado se hizo coincidir con una feria de descuentos que se realizará del 11 al 15 de noviembre.

Con estas estrategias de ferias de descuentos se busca mejorar el golpeado movimiento comercial. Igualmente, desde los gremios están trabajando con autoridades locales para mejorar la seguridad de los turistas, y de esa manera atraer a más compradores.