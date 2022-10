Tres litigios judiciales sobre el predio de 7 hectáreas

El predio de las 7 hectáreas es un valioso inmueble ubicado en la cabecera del puente de la Amistad, al borde del río Paraná. Se trata de predio que el exdictador Alfredo Stroessner ostenta como suyo, desde 1973.

Posteriormente, en 1990 fue expropiado a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este para reubicar a los mesiteros de la vía pública pero fue a parar mayormente en manos de empresarios, mediante concesiones desde la comuna esteña durante la administración de la familia Zacarías.

Actualmente grandes comercios, además un estacionamiento están ubicado en el inmueble y la municipalidad de Ciudad del Este. Precisamente, uno de los litigios entre la comuna esteña y empresas privadas guarda relación con la administración de estos comercios.

Hace unos días, la Sala Penal de la Corte rechazó dos recursos de la Municipalidad esteña y confirmó la resolución del Tribunal de Cuentas, por la cual se ordena la restitución del manejo del shopping y el espacio de aparcamiento a la empresa Estacionamiento del Este SA.

El 30 de mayo pasado fue embargado por un monto de G.13.250.347.145, en el marco de un juicio por daños y perjuicios entablada por Metropolitana del Paraguay (Metroparking). En este caso el inmueble podría ser rematado y despojado a la comuna esteña.

Sucesión

El proceso más reciente fue entablado por Enrique Alfredo Fleitas, quien inició juicio de sucesión, ante la juez Maricel Meaurio, del primer turno Civil de Ciudad del Este para recuperar el inmueble en cuestión. Fleitas fue reconocido como hijo biológico de Stroessner por la justicia brasileña, en febrero de este año, en base a una prueba de ADN.

Fincas homónimas

Los informes señalan que existen dos fincas con número 2.925 en el Registro Público: La primera, corresponde al Distrito de Ciudad del Este, que figura a nombre de Inocencio Benítez, con una hectárea con 9.687 m2. La segunda, corresponde a una finca con una dimensión de “7″ siete hectáreas y 4.250 metros cuadrados, inscrita en el distrito de Hernandarias, que pertenecía a Stroessner.

Sin propietario

La directora de Registros Públicos, Lourdes González afirmó que no hay certeza respecto la titularidad del inmueble, debido a que existen varias lagunas legales. La finca del cual se desprende la propiedad Stroessner no tiene nota marginal de transferencia y en la caso de la Municipalidad de Ciudad del Este si bien tiene a una ley de expropiación a su favor no tiene escritura pública.