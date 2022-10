Turista brasileña indignada tras su visita al Este

La falta de seguridad es una de las principales quejas de los gremios de comercios y empresas de la región Este del país que apuestan al turismo. Esta vez, la queja fue publicada en una página de búsqueda de hoteles en que una turista brasileña compartió la mala experiencia que le tocó vivir.

La afectada afirmó que la experiencia en el hotel fue excelente, por el servicio que recibió, pero que cuando se dispuso a realizar una salida nocturna fue despojada de una importante suma de dinero.

Relató cómo los agentes de seguridad, presumiblemente de la Patrulla Caminera, actúan para obtener dinero bajo cualquier pretexto. La misma recomendó a sus compatriotas evitar la movida nocturna de la ciudad.

“Dejo mi indignación hacia el Paraguay. Hacen controles y, aunque no tomes, sos obligado a pagar una multa que se inventa en el momento. Por eso no existe el turismo nocturno en Paraguay, la Policía es corrompida”, expresa en una parte de la queja.

Quisieron decomisarle el vehículo

La afectada reveló que para que no le decomisen el vehículo tuvo que pagar 1.500 reales (cerca de G. 2 millones al cambio local). “El barómetro no presentó nada, pero aun así fuimos presionados y acorralados a pagar. Si se van a hospedar, no salgan en la noche. Si sale, va a perder su dinero”, añadió en otra parte.

En reiteradas ocasiones, turistas extranjeros denunciaron el trato indignante por parte de agentes de la Policía Nacional y de la Patrulla Caminera, quienes les despojaron de importantes sumas de dinero.

En otros casos, son conducidos hacia zonas alejadas, amenazados y asaltados.